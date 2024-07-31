«Нова пошта» додала можливість залишити чайові кур’єрам, співробітникам відділень та контакт-центру31.07.24
Компанія “Нова пошта” запровадила можливість дякувати своїм співробітникам за якісне обслуговування за допомогою онлайн-платежів. Функція “Чайові” у програмі NovaPost вже доступна і відображається після отримання послуги, якщо оцінка становить щонайменше 4-5 зірок.
Користувачам пропонується вибрати фіксовану суму чайових або вказати свою. Гроші зараховуються на картку NovaPay працівника протягом 1-2 хвилин. Можна також залишити текстовий відгук.
На даний момент опція чайових доступна для кур’єрів, співробітників контакт-центру та відділень.
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