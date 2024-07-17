Новая память HBM4 для видеокарт выйдет уже скоро. Скоро объявят спецификации

Организация JEDEC находится на финальной стадии разработки следующего поколения стандарта многослойной памяти HBM (High Bandwidth Memory). В ближайшем будущем будут опубликованы окончательные спецификации HBM4. Новый стандарт обещает значительное увеличение пропускной способности, энергоэффективности и ёмкости микросхем, что является ответом на растущие требования вычислительных ускорителей, включая те, которые используются для генеративного искусственного интеллекта.

В HBM4 количество каналов на стек памяти удвоится по сравнению с HBM3, что приведет к увеличению физической площади микросхем. Стандарт также обеспечит совместимость, позволяя одному контроллеру работать как с HBM3, так и с HBM4 при необходимости. В микросхемах будут использоваться кристаллы плотностью 24 и 32 Гбит, а в одном стеке можно будет объединить от 4 до 16 таких слоёв. Что касается скоростных характеристик, JEDEC согласовал диапазон до 6,4 Гбит/с, и продолжаются обсуждения более высоких значений.

Первым устройством с новой памятью HBM станут вычислительные ускорители NVIDIA с архитектурой Vera Rubin, дебют которых ожидается в конце 2025 или начале 2026 года. В ближайшие полтора года топовые ускорители Nvidia будут оснащаться микросхемами стандарта HBM3e.