Нова пам’ять HBM4 для відеокарт вийде незабаром. Незабаром оголосять специфікації17.07.24
Організація JEDEC знаходиться на фінальній стадії розробки наступного покоління стандарту багатошарової пам’яті HBM (High Bandwidth Memory). Найближчим часом будуть опубліковані остаточні специфікації HBM4. Новий стандарт обіцяє значне збільшення пропускної спроможності, енергоефективності та ємності мікросхем, що є відповіддю на зростання вимог обчислювальних прискорювачів, включаючи ті, що використовуються для генеративного штучного інтелекту.
У HBM4 кількість каналів на стек пам’яті подвоїться проти HBM3, що призведе до збільшення фізичної площі мікросхем. Стандарт також забезпечить сумісність, дозволяючи одному контролеру працювати як з HBM3, так і з HBM4 за потреби. У мікросхемах будуть використовуватись кристали щільністю 24 і 32 Гбіт, а в одному стеку можна буде об’єднати від 4 до 16 таких шарів. Що стосується швидкісних характеристик, JEDEC узгодив діапазон до 6,4 Гбіт/с, і продовжуються обговорення вищих значень.
Першим пристроєм з новою пам’яттю HBM стануть обчислювальні прискорювачі NVIDIA з архітектурою Vera Rubin, дебют яких очікується наприкінці 2025 або на початку 2026 року. У найближчі півтора роки топові прискорювачі Nvidia оснащуватимуться мікросхемами стандарту HBM3e.
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Нова пам’ять HBM4 для відеокарт вийде незабаром. Незабаром оголосять специфікаціївідеокарта розробка
Організація JEDEC знаходиться на фінальній стадії розробки наступного покоління стандарту багатошарової пам’яті HBM (High Bandwidth Memory).
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