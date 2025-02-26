Новая мышка Asus имеет картриджи с запахом26.02.25
Asus представила новый гаджет — беспроводную мышку Fragrance Mouse с картриджами запаха. Визуально это стандартная мышь, которая подключается к ПК через адаптер 2,4 ГГц или Bluetooth, но она оснащена специальным отсеком для ароматизатора, который пользователь может выбрать по своему вкусу.
Устройство совместимо с Windows, Chrome OS и macOS, работает от одной батарейки АА и выпускается в двух цветах: белом и розовом. Благодаря ножкам из PTFE обеспечивается плавное скольжение. Производитель заявляет, что мышка прослужит 12 месяцев без сбоев, а кнопки выдержат до 10 млн нажатий.
Asus Fragrance Mouse MD101 поддерживает три уровня чувствительности — 1200, 1600 и 2400 DPI, и не требует дополнительного программного обеспечения для настройки. Дата выхода и цена пока не объявлены.
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