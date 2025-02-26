Нова мишка Asus має картриджі із запахом

Asus представила новий гаджет бездротову мишку Fragrance Mouse з картриджами запаху. Візуально це стандартна миша, яка підключається до ПК через адаптер 2,4 ГГц або Bluetooth, але оснащена спеціальним відсіком для ароматизатора, який користувач може вибрати на свій смак.

Пристрій сумісний з Windows, Chrome OS та macOS, працює від однієї батареї АА і випускається у двох кольорах: білому та рожевому. Завдяки ніжкам із PTFE забезпечується плавне ковзання. Виробник заявляє, що мишка прослужить 12 місяців без збоїв, а кнопки витримають до 10 млн. натискань.

Asus Fragrance Mouse MD101 підтримує три рівні чутливості – 1200, 1600 та 2400 DPI, і не потребує додаткового програмного забезпечення для налаштування. Дата виходу та ціна поки не оголошені.