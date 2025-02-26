Нова мишка Asus має картриджі із запахом26.02.25
Asus представила новий гаджет бездротову мишку Fragrance Mouse з картриджами запаху. Візуально це стандартна миша, яка підключається до ПК через адаптер 2,4 ГГц або Bluetooth, але оснащена спеціальним відсіком для ароматизатора, який користувач може вибрати на свій смак.
Пристрій сумісний з Windows, Chrome OS та macOS, працює від однієї батареї АА і випускається у двох кольорах: білому та рожевому. Завдяки ніжкам із PTFE забезпечується плавне ковзання. Виробник заявляє, що мишка прослужить 12 місяців без збоїв, а кнопки витримають до 10 млн. натискань.
Asus Fragrance Mouse MD101 підтримує три рівні чутливості – 1200, 1600 та 2400 DPI, і не потребує додаткового програмного забезпечення для налаштування. Дата виходу та ціна поки не оголошені.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Нам представилася можливість одними з перших розповісти про смартфон Oppo Reno13 Pro – представника середнього високого класу з гарною продуктивністю, непоганими камерами та новими алгоритмами обробки фото.
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Нова мишка Asus має картриджі із запахом Asus мишка
Asus Fragrance Mouse MD101 оснащений спеціальним відсіком для ароматизатора, який користувач може вибрати на свій смак.
Інсайдери: iPhone 17 буде знімати так добре, що блогери відмовляться від стаціонарних камер iPhone камера смартфон чутки
Apple продовжує вдосконалювати камери iPhone, і за даними Марка Гурмана з Bloomberg, у моделі iPhone 17 Pro та Pro Max компанія прагне досягти дуже високої якості відеозйомки.
Нова мишка Asus має картриджі із запахом
Інсайдери: iPhone 17 буде знімати так добре, що блогери відмовляться від стаціонарних камер
Портативний холодильник Anker Solix EverFrost 2 працює з iOS
Оновлений ударний дрон Bayraktar TB2T-AI має штучний інтелект.
Apple iPhone 16e – новий дешевий айфон з OLED-екраном, 5G-модемом та ціною від $599
Oppo Watch X2 мають 1,5-дюймовий LTPO AMOLED
Meta додає до Instagram все більше функцій месенджера
Ink Console – портативна консоль з E Ink для текстових ігор
Рейтинг найпопулярніших кольорів автомобілів у 2024 році
YouTube виповнилося 20 років