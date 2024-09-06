Новая Intel iGPU Arc 140V может оказаться мощнее на 16% чем AMD Radeon 890M06.09.24
Intel представила новую серию процессоров Lunar Lake, в которой особое внимание привлекает новый встроенный графический процессор Arc 140V. Этот iGPU демонстрирует впечатляющие результаты, превзойдя конкурента Radeon 890M на 16%. В частности, Core Ultra 9 288V, оснащённый графикой Arc 140V, оказался на 31% быстрее предыдущего поколения Arc Xe LPG, использованного в процессорах Meteor Lake.
Intel провела тщательное сравнение Arc 140V с iGPU RDNA 3.5 от AMD в 23 играх, где новый графический процессор продемонстрировал общее преимущество, хотя в отдельных играх Radeon 890M все же лидирует. Особо отмечается, что Arc 140V обеспечивает лучшую производительность при рендеринге с использованием технологии трассировки лучей, что подтверждено данными из пяти игр.
Эти достижения могут усилить позиции Intel на рынке игровых компьютеров. Компания MSI уже анонсировала новое устройство Claw 8 AI+ на базе процессоров Core Ultra 200V, а Acer, вероятно, также готовит к выпуску новые модели на чипах серии Lunar Lake.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Флагманские часы Oppo Watch X получили актуальные технологии и датчики. Ни поддерживают сотни режимов занятий спортом и позволяют оплатить кофе прямо вовремя прогулки. Подробнее о часах расскажем в этом обзоре
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Новая Intel iGPU Arc 140V может оказаться мощнее на 16% чем AMD Radeon 890MIntel процессор
Intel представила новую серию процессоров Lunar Lake, в которой особое внимание привлекает новый встроенный графический процессор Arc 140V
Почему Concord снова не взлетел? Разбираемся с шутером от Sony и студии FirewalkSony бизнес игры
Релиз соревновательного шутера Concord стал одним из самых громких провалов в истории игровой индустрии. Проект не оправдал ожиданий как геймеров, так и аналитиков