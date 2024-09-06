Новая Intel iGPU Arc 140V может оказаться мощнее на 16% чем AMD Radeon 890M

Intel представила новую серию процессоров Lunar Lake, в которой особое внимание привлекает новый встроенный графический процессор Arc 140V. Этот iGPU демонстрирует впечатляющие результаты, превзойдя конкурента Radeon 890M на 16%. В частности, Core Ultra 9 288V, оснащённый графикой Arc 140V, оказался на 31% быстрее предыдущего поколения Arc Xe LPG, использованного в процессорах Meteor Lake.

Intel провела тщательное сравнение Arc 140V с iGPU RDNA 3.5 от AMD в 23 играх, где новый графический процессор продемонстрировал общее преимущество, хотя в отдельных играх Radeon 890M все же лидирует. Особо отмечается, что Arc 140V обеспечивает лучшую производительность при рендеринге с использованием технологии трассировки лучей, что подтверждено данными из пяти игр.

Эти достижения могут усилить позиции Intel на рынке игровых компьютеров. Компания MSI уже анонсировала новое устройство Claw 8 AI+ на базе процессоров Core Ultra 200V, а Acer, вероятно, также готовит к выпуску новые модели на чипах серии Lunar Lake.