Нова Intel iGPU Arc 140V може виявитися потужнішим на 16% ніж AMD Radeon 890M

Intel представила нову серію процесорів Lunar Lake, в якій особливу увагу привертає новий вбудований графічний процесор Arc 140V. Цей iGPU демонструє вражаючі результати, перевершивши конкурента Radeon 890M на 16%. Зокрема, Core Ultra 9 288V, оснащений графікою Arc 140V, виявився на 31% швидше за попереднє покоління Arc Xe LPG, використане в процесорах Meteor Lake.

Intel провела ретельне порівняння Arc 140V з iGPU RDNA 3.5 від AMD у 23 іграх, де новий графічний процесор продемонстрував загальну перевагу, хоча в окремих іграх Radeon 890M все ж лідирує. Особливо зазначається, що Arc 140V забезпечує кращу продуктивність при рендерингу з використанням технології трасування променів, що підтверджено даними п’яти ігор.

Ці досягнення можуть посилити позиції Intel ринку ігрових комп’ютерів. Компанія MSI вже анонсувала новий пристрій Claw 8 AI+ на базі процесорів Core Ultra 200V, а Acer, ймовірно, також готує до випуску нові моделі на чіпах серії Lunar Lake.