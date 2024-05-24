Нова пошта почне доставляти посилки між країнами Європи

Nova Post – бренд, під яким працює Нова пошта в Європі — запровадила нову послугу для клієнтів за кордоном. Відтепер можна відправити документи, посилки чи вантажі до 100 кг не тільки з Європи в Україну чи навпаки, але й між європейськими країнами, де є відділення Nova Post.

Послуга вже доступна у всіх країнах присутності крім Молдови, Румунії та Сполученого Королівства. Термін доставки між країнами — від 2-х днів.

Між країнами Європи Nova Post доставляє у відділення, на адресу, в поштомат або в пункт видачі посилок. Вартість доставки залежить від ваги відправлення та відстані між країнами.

На прикладі відправки з Польщі: доставка посилки вагою 2 кг до Німеччини у відділення Nova Post коштуватиме 43 злотих, а в Іспанію — 65 злотих. Плюс 10 злотих до вартості, якщо скористатись послугою доставки посилки на адресу кур’єром.

Для оформлення міжнародних відправлень також доступні мультимовний сайт, мобільний застосунок, бізнес кабінет. В ньому клієнт може не тільки створити посилку, але й викликати кур’єра, оплатити доставку, дізнатись графік роботи та адресу найближчого відділення чи пункта видачі посилок, а також відстежувати переміщення відправлення в реальному часі.