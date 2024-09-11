Ноутбуки Samsung на IFA 2024: Galaxy Book5 Pro 360 на Intel Core Ultra 200 и Galaxy Book 4 Edge на Snapdragon X Plus

Samsung анонсировала несколько моделей ноутбуков на IFA 2024. Это Galaxy Book5 Pro 360, сертифицированный Copilot+ PC с процессорами Intel Core Ultra 200 и Galaxy Book 4 Edge. Новинка получила дисплей размером 15,6 дюйма, который заполняет нишу между 14-дюймовой и 16-дюймовой моделями.

Samsung Galaxy Book5 Pro 360

Samsung Galaxy Book5 Pro 360 выделяется производительностью в области искусственного интеллекта благодаря встроенному в процессор нейронному процессору (NPU), который обеспечивает 47 TOPS производительности. Это позволяет использовать более 300 функций ИИ в различных приложениях для творчества, производительности и развлечений. Среди ключевых функций — Microsoft Phone Link для взаимодействия с телефоном, Galaxy AI Circle для поиска с Google, а также возможности Live Translate и Chat Assist.

Встроенная графика Intel ARC обеспечивает повышение графической производительности на 17%. Ноутбук оснащён дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц, поддерживающим технологию Vision Booster для улучшения видимости на улице и снижения бликов. Экран поддерживает управление с помощью стилуса S Pen. Он работает на новых процессорах на Intel Core Ultra 200.

Galaxy Book5 Pro 360 может проработать до 25 часов в режиме воспроизведения видео, и он поддерживает супербыструю зарядку. За сетевую связь отвечает Wi-Fi 7, а аудиосистема с четырьмя динамиками поддерживает технологию Dolby Atmos и улучшенные низкие частоты.

Samsung Galaxy Book 4 Edge

Новый Samsung Galaxy Book 4 Edge оснащен процессором Qualcomm Snapdragon X Plus, который немного уступает по мощности чипу Snapdragon X Elite, используемому в других моделях серии. Среди отличий — 60 Гц ЖК-дисплей, в то время как другие модели имеют 120 Гц AMOLED-экраны. В 15-дюймовой версии ноутбука установлены только два динамика, а не четыре, как в других устройствах, и отсутствует сканер отпечатков пальцев.

Дисплей устройства, вероятно, LCD, а не AMOLED. Однако, Galaxy Book 4 Edge сохраняет полноразмерную клавиатуру, батарею и аналогичный выбор портов. Продажи начнутся в октябре в ряде стран, включая Францию, Германию и США, цена будет объявлена ближе к дате.