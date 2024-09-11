Ноутбуки Samsung на IFA 2024: Galaxy Book Pro 360 на Intel Core Ultra 200 та Galaxy Book 4 Edge на Snapdragon X Plus

Samsung анонсувала кілька моделей ноутбуків на IFA 2024. Це Galaxy Book5 Pro 360, сертифікований Copilot+ PC з процесорами Intel Core Ultra 200 і Galaxy Book 4 Edge. Новинка отримала дисплей розміром 15,6 дюйма, який заповнює нішу між 14-дюймовою та 16-дюймовою моделями.

Samsung Galaxy Book5 Pro 360

Samsung Galaxy Book5 Pro 360 вирізняється продуктивністю в області штучного інтелекту завдяки вбудованому в процесор нейронному процесору (NPU), який забезпечує 47 TOPS продуктивності. Це дозволяє використовувати більше 300 функцій ІІ у різних додатках для творчості, продуктивності та розваг. Серед ключових функцій – Microsoft Phone Link для взаємодії з телефоном, Galaxy AI Circle для пошуку з Google, а також можливості Live Translate та Chat Assist.

Вбудована графіка Intel ARC забезпечує підвищення графічної продуктивності на 17%. Ноутбук оснащений дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 3K та частотою оновлення 120 Гц, що підтримує технологію Vision Booster для покращення видимості на вулиці та зниження відблисків. Екран підтримує керування за допомогою стілус S Pen. Він працює на нових процесорах Intel Core Ultra 200.

Galaxy Book5 Pro 360 може працювати до 25 годин у режимі відтворення відео, і він підтримує супершвидку зарядку. За мережний зв’язок відповідає Wi-Fi 7, а аудіосистема з чотирма динаміками підтримує технологію Dolby Atmos та покращені низькі частоти.

Samsung Galaxy Book 4 Edge

Новий Samsung Galaxy Book 4 Edge оснащений процесором Qualcomm Snapdragon X Plus, який трохи поступається за потужністю чіпа Snapdragon X Elite, який використовується в інших моделях серії. Серед відмінностей – 60 Гц РК-дисплей, у той час як інші моделі мають 120 Гц AMOLED-екрани. У 15-дюймової версії ноутбука встановлені лише два динаміки, а не чотири, як в інших пристроях, і відсутній сканер відбитків пальців.

Дисплей пристрою, ймовірно, LCD, а не AMOLED. Однак, Galaxy Book 4 Edge зберігає повнорозмірну клавіатуру, батарею та аналогічний вибір портів. Продаж розпочнеться у жовтні у низці країн, включаючи Францію, Німеччину та США, ціна буде оголошена ближче до дати.