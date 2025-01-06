Ноутбуки LG Gram Pro 2025 оснащены процессорами Intel Lunar Lake и Arrow Lake и OLED-экранами на 120 Гц06.01.25
LG представила новое поколение ультралегких ноутбуков Gram Pro 2025 с процессорами Intel Lunar Lake и Arrow Lake-H. Линейка включает четыре модели: доступный LG Gram Book, а также более мощные Gram Pro 16, Gram Pro 17 и Gram Pro 2-in-1.
LG Gram Book весит 1,7 кг, оснащен батареей на 51 Вт/ч, 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1080p и веб-камерой 720p. Модель LG Gram Pro 16 (16Z90TS) получила процессор Intel Lunar Lake (до Core Ultra 9 288V), батарею на 77 Вт/ч и 16-дюймовый QHD-экран с частотой обновления 144 Гц и яркостью до 400 нит. Вес устройства составляет всего 1,24 кг.
LG Gram Pro 17 (17Z90TR) оснащен процессором Intel Arrow Lake-H, графическим ускорителем Nvidia GeForce RTX 4050, 17-дюймовым QHD-дисплеем и батареей емкостью 90 Вт/ч. Вес модели — 1,48 кг. Конвертируемый ноутбук LG Gram Pro 2-in-1 (16T90TP) получил процессор Intel Arrow Lake-H и графику Intel Arc iGPU. Он может быть оснащен OLED-экраном с разрешением 2880×1800 и частотой 120 Гц или IPS-дисплеем с разрешением 2560×1600 и частотой 144 Гц. Вес устройства — 1,4 кг.
Все модели поддерживают до 32 ГБ оперативной памяти, два M.2 SSD, оснащены двумя портами Thunderbolt 4, двумя USB-A и HDMI 2.1. Стандартной для всех устройств стала веб-камера 1080p с функцией распознавания лица для входа в Windows. Цены и дата начала продаж будут объявлены на выставке CES в январе 2025 года.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Kawa Mini 3 интересен прежде всего тем, что имеет очень маленькие размеры, при этом предлагая съемку видео в 2К. Посмотрим на что он годится
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Ноутбуки LG Gram Pro 2025 оснащены процессорами Intel Lunar Lake и Arrow Lake и OLED-экранами на 120 Гц Intel LG ноутбук
Линейка ноутов LG Gram Pro 2025 включает четыре модели: доступный LG Gram Book, а также более мощные Gram Pro 16, Gram Pro 17 и Gram Pro 2-in-1.
Капитализация компании NVIDIA выросла на $2 млрд за 2024 год и это рекорд Nvidia статистика финансы
NVIDIA стала лидером по приросту рыночной стоимости в 2024 году, добавив $2 триллиона к своей капитализации, достигшей $3,28 триллиона
Ноутбуки LG Gram Pro 2025 оснащены процессорами Intel Lunar Lake и Arrow Lake и OLED-экранами на 120 Гц
Tesla Cybertruck выпущен в левитирующей миниатюрной копии
Lamborghini выпустила свое приложение для Смарт ТВ
Монитор MSI MPG 325CQRXF имеет частоту обновления изображения 280 Гц
Xiaomi представила магнитный беспроводной Power Bank с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт
Самые красивые игры 2024 года по версии Digital Foundry
Смарт-часы Black Shark Watch X Pro с вращающейся камерой стоят $170
Игра Kingdom Come: Deliverance сейчас бесплатная в Epic Games Store
Android Auto получит новый дизайн музыкального плеера