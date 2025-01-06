Ноутбуки LG Gram Pro 2025 оснащены процессорами Intel Lunar Lake и Arrow Lake и OLED-экранами на 120 Гц

LG представила новое поколение ультралегких ноутбуков Gram Pro 2025 с процессорами Intel Lunar Lake и Arrow Lake-H. Линейка включает четыре модели: доступный LG Gram Book, а также более мощные Gram Pro 16, Gram Pro 17 и Gram Pro 2-in-1.

LG Gram Book весит 1,7 кг, оснащен батареей на 51 Вт/ч, 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1080p и веб-камерой 720p. Модель LG Gram Pro 16 (16Z90TS) получила процессор Intel Lunar Lake (до Core Ultra 9 288V), батарею на 77 Вт/ч и 16-дюймовый QHD-экран с частотой обновления 144 Гц и яркостью до 400 нит. Вес устройства составляет всего 1,24 кг.

LG Gram Pro 17 (17Z90TR) оснащен процессором Intel Arrow Lake-H, графическим ускорителем Nvidia GeForce RTX 4050, 17-дюймовым QHD-дисплеем и батареей емкостью 90 Вт/ч. Вес модели — 1,48 кг. Конвертируемый ноутбук LG Gram Pro 2-in-1 (16T90TP) получил процессор Intel Arrow Lake-H и графику Intel Arc iGPU. Он может быть оснащен OLED-экраном с разрешением 2880×1800 и частотой 120 Гц или IPS-дисплеем с разрешением 2560×1600 и частотой 144 Гц. Вес устройства — 1,4 кг.

Все модели поддерживают до 32 ГБ оперативной памяти, два M.2 SSD, оснащены двумя портами Thunderbolt 4, двумя USB-A и HDMI 2.1. Стандартной для всех устройств стала веб-камера 1080p с функцией распознавания лица для входа в Windows. Цены и дата начала продаж будут объявлены на выставке CES в январе 2025 года.