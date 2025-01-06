Ноутбуки LG Gram Pro 2025 оснащені процесорами Intel Lunar Lake та Arrow Lake та OLED-екранами на 120 Гц

LG представила нове покоління ультралегких ноутбуків Gram Pro 2025 із процесорами Intel Lunar Lake та Arrow Lake-H. Лінійка включає чотири моделі: доступний LG Gram Book, а також потужніші Gram Pro 16, Gram Pro 17 і Gram Pro 2-in-1.

LG Gram Book важить 1,7 кг, оснащений батареєю на 51 Вт/год, 15,6-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1080p та веб-камерою 720p. Модель LG Gram Pro 16 (16Z90TS) отримала процесор Intel Lunar Lake (до Core Ultra 9 288V), батарею на 77 Вт/год та 16-дюймовий QHD-екран з частотою оновлення 144 Гц та яскравістю до 400 нит. Вага пристрою становить лише 1,24 кг.

LG Gram Pro 17 (17Z90TR) оснащений процесором Intel Arrow Lake-H, графічним прискорювачем Nvidia GeForce RTX 4050, 17-дюймовим QHD-дисплеєм та батареєю ємністю 90 Вт/год. Вага моделі – 1,48 кг. Конвертований ноутбук LG Gram Pro 2-in-1 (16T90TP) отримав процесор Intel Arrow Lake-H та графіку Intel Arc iGPU. Він може бути оснащений OLED-екраном з роздільною здатністю 2880×1800 і частотою 120 Гц або IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2560×1600 і частотою 144 Гц. Вага пристрою – 1,4 кг.

Всі моделі підтримують до 32 ГБ оперативної пам’яті, два M.2 SSD, оснащені двома портами Thunderbolt 4, двома USB-A та HDMI 2.1. Стандартною для всіх пристроїв стала веб-камера 1080p із функцією розпізнавання обличчя для входу до Windows. Ціни та дата початку продажу будуть оголошені на виставці CES у січні 2025 року.