Ноутбуки Gigabyte Aorus Master, Aero и Gaming с графикой GeForce RTX 50-й серии получили нового ИИ-ассистента компании14.01.25
Компания Gigabyte Technology продемонстрировала обновленную линейку ноутбуков на выставке CES 2025. Среди новинок — игровые и производственные устройства серий Aorus Master, Aero и Gaming, оснащенные новейшими процессорами от AMD и Intel, а также графикой GeForce RTX 50-й серии. Дополнительно был представлен ИИ-ассистент GiMATE, предназначенный для упрощения настройки оборудования и программного обеспечения.
Aorus Master: мощь для геймеров
Линейка Aorus Master включает 18-дюймовые ноутбуки с Mini-LED дисплеем и 16-дюймовые модели с OLED-матрицей. Эти устройства работают на базе процессоров Intel Core Ultra 200HX (Arrow Lake) и видеокарт GeForce RTX 50-й серии, включая флагманский GeForce RTX 5090 Laptop. Одной из ключевых особенностей ноутбуков является система охлаждения WindForce Infinity EX, которая справляется с тепловыделением до 270 Вт.
Aero X16: для творчества и продуктивности
Модель Aero X16 ориентирована на профессиональных пользователей, требующих высокой производительности. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen AI 300-й серии, дискретной графикой GeForce RTX 50 (точная модель пока не уточняется) и отличается компактным корпусом толщиной 16,7 мм. Устройство поддерживает до 12 часов автономной работы, что делает его идеальным для работы вне офиса.
Gigabyte Gaming A16: универсальность и комфорт
О новой модели Gaming A16 известно немного. Ноутбук оснащен видеокартами GeForce RTX 50-й серии и предлагает эргономичный дизайн, фирменную клавиатуру Golden Curve Keyboard, а также возможность раскрытия экрана на 180°. Детали о доступных процессорах пока не раскрыты.
GiMATE: ИИ-помощник для удобства пользователей
Представленный ассистент GiMATE использует большую языковую модель (LLM) и функцию «Press and Speak» для естественного взаимодействия с ноутбуком. Пользователи смогут быстро настраивать параметры энергопотребления, охлаждения, защищать экран от посторонних взглядов и оптимизировать аудиосистему.
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Ноутбуки Gigabyte Aorus Master, Aero и Gaming с графикой GeForce RTX 50-й серии получили нового ИИ-ассистента компании GeForce RTX Gigabyte искусственный интеллект ноутбук
Компания Gigabyte Technology продемонстрировала обновленную линейку ноутбуков на выставке CES 2025. Среди новинок — игровые и производственные устройства серий Aorus Master, Aero и Gaming
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