Ноутбуки Gigabyte Aorus Master, Aero та Gaming із графікою GeForce RTX 50-ї серії отримали нового ШІ-асистента компанії

Компанія Gigabyte Technology продемонструвала оновлену лінійку ноутбуків на виставці CES 2025. Серед новинок – ігрові та виробничі пристрої серій Aorus Master, Aero та Gaming, оснащені найновішими процесорами від AMD та Intel, а також графікою GeForce RTX 50-ї серії. Додатково був представлений ІІ-асистент GiMATE, призначений для спрощення налаштування обладнання та програмного забезпечення.

Aorus Master: потужність для геймерів

Лінійка Aorus Master включає 18-дюймові ноутбуки з дисплеєм Mini-LED і 16-дюймові моделі з OLED-матрицею. Ці пристрої працюють на базі процесорів Intel Core Ultra 200HX (Arrow Lake) та відеокарт GeForce RTX 50-ї серії, включаючи флагманський GeForce RTX 5090 Laptop. Однією з ключових особливостей ноутбуків є система охолодження WindForce Infinity EX, яка справляється із тепловиділенням до 270 Вт.

Aero X16: для творчості та продуктивності

Модель Aero X16 орієнтована на професійних користувачів, які потребують високої продуктивності. Ноутбук оснащений процесором AMD Ryzen AI 300 серії, дискретною графікою GeForce RTX 50 (точна модель поки не уточнюється) і відрізняється компактним корпусом товщиною 16,7 мм. Пристрій підтримує до 12 годин автономної роботи, що робить його ідеальним для роботи поза офісом.

Gigabyte Gaming A16: універсальність та комфорт

Про нову модель Gaming A16 відомо небагато. Ноутбук оснащений відеокартами GeForce RTX 50 серії і пропонує ергономічний дизайн, фірмову клавіатуру Golden Curve Keyboard, а також можливість розкриття екрану на 180 °. Деталі про доступні процесори поки не розкрито.

GiMATE: ІІ-помічник для зручності користувачів

Представлений асистент GiMATE використовує велику мовну модель (LLM) та функцію Press and Speak для природної взаємодії з ноутбуком. Користувачі зможуть швидко налаштовувати параметри енергоспоживання, охолодження, захищати екран від сторонніх поглядів та оптимізувати аудіосистему.