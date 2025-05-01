Ноутбуки Dell 14 Plus с процессорами AMD Krackan Point стоят $800

Dell представила ноутбук XPS 14 Plus на базе новых процессоров AMD Kraken Point – это более доступная альтернатива моделям с чипами Intel Lunar Lake. Базовая версия стоит $800, в то время как Intel-варианты стартуют от $1000.

В простейшей конфигурации — Ryzen AI 5 340 с шестью ядрами (3 продуктивных Zen 5 + 3 энергоэффективных Zen 5c), 12 потоками и частотой до 4,8 ГГц. Видеоядро Radeon 840M работает на архитектуре RDNA 3, а нейропроцессор снабжает 50 TOPS. Общая производительность APU достигает 59 TOPS. Оснащение включает 16 ГБ LPDDR5-7500, SSD на 512 ГБ и поддержку Wi-Fi 7. За $950 можно получить Ryzen AI 7350 с 8 ядрами, Radeon 860M и терабайтным накопителем. Максимальная версия с 32 ГБ ОЗУ обойдется в $1150.

AMD модификации имеют некоторые компромиссы: дисплей 1920×1200 вместо 2560×1600, USB-C 10 Гбит/с вместо Thunderbolt 4 и HDMI 1.4 вместо HDMI 2.1. В ноутбуке установлена ​​камера 1080p, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, аккумулятор на 64 Втч (до 12 часов работы). Вес – 1,52 кг, толщина – 17 мм.

Параллельно Dell анонсировала геймерский монитор Alienware AW2725D с 27-дюймовой QD-OLED панелью. Продажи стартуют летом. Компания обещает точность цветопередачи Delta E<2.

Компания Dell анонсировала выпуск новых игровых мониторов под брендом Alienware. Летом в продажу поступит 27-дюймовый Alienware AW2725D, который получит QD-OLED-экран с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 280 Гц и цветовым охватом DCI-P3 99%. Производитель заявляет высокую точность цветопередачи (Delta E<2). Стоимость устройства составит $549, что делает его конкурентом Samsung Odyssey G61SD с аналогичными характеристиками.

Также Dell уже запустила в продажу модель Dell Alienware AW2725Q. Этот 27-дюймовый монитор предлагает 4K-разрешение и частоту 240 Гц, а его стоимость составляет $899. Еще одна новинка — Alienware AW3425DW, который поступит в продажу в конце апреля. Это 34-дюймовый изогнутый дисплей на базе QD-OLED с частотой 240 Гц, его цена составит $799.

Таким образом, Dell продолжает развивать линейку игровых мониторов, предлагая модели с высокими характеристиками по относительно доступной цене.