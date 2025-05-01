Ноутбуки Dell 14 Plus із процесорами AMD Krackan Point коштують $80001.05.25
Dell представила ноутбук XPS 14 Plus на базі нових процесорів AMD Kraken Point – це доступніша альтернатива моделям з чіпами Intel Lunar Lake. Базова версія коштує $800, тоді як Intel-варіанти стартують від $1000.
У найпростішій конфігурації – Ryzen AI 5340 з шістьма ядрами (3 продуктивних Zen 5 + 3 енергоефективних Zen 5c), 12 потоками і частотою до 4,8 ГГц. Відеоядро Radeon 840M працює на архітектурі RDNA 3, а нейропроцесор постачає 50 TOPS. Загальна продуктивність APU сягає 59 TOPS. Оснащення включає 16 ГБ LPDDR5-7500, SSD на 512 ГБ та підтримку Wi-Fi 7. За $950 можна отримати Ryzen AI 7350 з 8 ядрами, Radeon 860M та терабайтним накопичувачем. Максимальна версія з 32 ГБ ОЗУ коштуватиме $1150.
AMD модифікації мають деякі компроміси: дисплей 1920×1200 замість 2560×1600, USB-C 10 Гбіт/с замість Thunderbolt 4 та HDMI 1.4 замість HDMI 2.1. У ноутбуці встановлена камера 1080p, сканер відбитків пальців у кнопці живлення, акумулятор на 64 Втч (до 12 годин роботи). Вага – 1,52 кг, товщина – 17 мм.
Паралельно Dell анонсувала геймерський монітор Alienware AW2725D із 27-дюймовою QD-OLED панеллю. Продаж стартує влітку. Компанія обіцяє точність кольору Delta E<2.
Dell анонсувала випуск нових ігрових моніторів під брендом Alienware. Влітку у продаж надійде 27-дюймовий Alienware AW2725D, який отримає QD-OLED-екран з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів, частотою оновлення 280 Гц і колірним охопленням DCI-P3 99%. Виробник заявляє високу точність передачі кольору (Delta E<2). Вартість пристрою становитиме $549, що робить його конкурентом Samsung Odyssey G61SD з аналогічними характеристиками.
Також Dell вже запустила у продаж модель Dell Alienware AW2725Q. Цей 27-дюймовий монітор пропонує 4K-роздільна здатність і частоту 240 Гц, а його вартість становить $899. Ще одна новинка – Alienware AW3425DW, який надійде у продаж наприкінці квітня. Це 34-дюймовий дисплей зігнутий на базі QD-OLED з частотою 240 Гц, його ціна складе $799.
Таким чином, Dell продовжує розвивати лінійку ігрових моніторів, пропонуючи моделі з високими характеристиками щодо доступної ціни.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Ноутбуки Dell 14 Plus із процесорами AMD Krackan Point коштують $800 AMD Dell ноутбук
Dell представила ноутбук XPS 14 Plus на базі нових процесорів AMD Kraken Point – це ще доступніша альтернатива моделям з чіпами Intel Lunar Lake
Стілус SonarPen роблять з тачпада MacBook графічний планшет Apple ноутбук
За допомогою програми SonarPen Driver користувачі зможуть перетворити тачпад Apple MacBook на повноцінний графічний планшет.
Ноутбуки Dell 14 Plus із процесорами AMD Krackan Point коштують $800
Стілус SonarPen роблять з тачпада MacBook графічний планшет
Проектор Samsung The Premiere 5 підтримує керування пальцями та виведення зображення в 4K
Продаж смартфонів стоять на місці в першому кварталі 2025 року
Легальні онлайн казино: які переваги для гравця
Huawei розробляє ШІ-чіпи для Китаю замість Nvidia
Fiio Snowsky Anywhere – Bluetooth-колонка з магнітним кріпленням
CMF Phone 2 Pro – бюджетний смартфон на Dimensity 7300 Pro з OLED-екраном, захистом IP54
Neuralink втретє успішно вживив чіп у мозок людини
Serene Cleaver – клавіатура з бездротовими, магнітними перемикачами
Українська військова ІТ система Delta зацікавила одну із країн НАТО