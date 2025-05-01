Ноутбуки Dell 14 Plus із процесорами AMD Krackan Point коштують $800

Dell представила ноутбук XPS 14 Plus на базі нових процесорів AMD Kraken Point – це доступніша альтернатива моделям з чіпами Intel Lunar Lake. Базова версія коштує $800, тоді як Intel-варіанти стартують від $1000.

У найпростішій конфігурації – Ryzen AI 5340 з шістьма ядрами (3 продуктивних Zen 5 + 3 енергоефективних Zen 5c), 12 потоками і частотою до 4,8 ГГц. Відеоядро Radeon 840M працює на архітектурі RDNA 3, а нейропроцесор постачає 50 TOPS. Загальна продуктивність APU сягає 59 TOPS. Оснащення включає 16 ГБ LPDDR5-7500, SSD на 512 ГБ та підтримку Wi-Fi 7. За $950 можна отримати Ryzen AI 7350 з 8 ядрами, Radeon 860M та терабайтним накопичувачем. Максимальна версія з 32 ГБ ОЗУ коштуватиме $1150.

AMD модифікації мають деякі компроміси: дисплей 1920×1200 замість 2560×1600, USB-C 10 Гбіт/с замість Thunderbolt 4 та HDMI 1.4 замість HDMI 2.1. У ноутбуці встановлена ​​камера 1080p, сканер відбитків пальців у кнопці живлення, акумулятор на 64 Втч (до 12 годин роботи). Вага – 1,52 кг, товщина – 17 мм.

Паралельно Dell анонсувала геймерський монітор Alienware AW2725D із 27-дюймовою QD-OLED панеллю. Продаж стартує влітку. Компанія обіцяє точність кольору Delta E<2.

Dell анонсувала випуск нових ігрових моніторів під брендом Alienware. Влітку у продаж надійде 27-дюймовий Alienware AW2725D, який отримає QD-OLED-екран з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів, частотою оновлення 280 Гц і колірним охопленням DCI-P3 99%. Виробник заявляє високу точність передачі кольору (Delta E<2). Вартість пристрою становитиме $549, що робить його конкурентом Samsung Odyssey G61SD з аналогічними характеристиками.

Також Dell вже запустила у продаж модель Dell Alienware AW2725Q. Цей 27-дюймовий монітор пропонує 4K-роздільна здатність і частоту 240 Гц, а його вартість становить $899. Ще одна новинка – Alienware AW3425DW, який надійде у продаж наприкінці квітня. Це 34-дюймовий дисплей зігнутий на базі QD-OLED з частотою 240 Гц, його ціна складе $799.

Таким чином, Dell продовжує розвивати лінійку ігрових моніторів, пропонуючи моделі з високими характеристиками щодо доступної ціни.