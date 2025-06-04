Ноутбуки Asus ROG Strix G16 и G18 с видеокартами GeForce RTX 5060, 5070 начали продаваться в Украине

Asus объявила о начале продаж в Украине новых игровых ноутбуков серий ROG Strix G16 и G18, обозначенных как модели G614 и G814. Производитель подчёркивает, что это первые устройства на украинском рынке, оснащённые мобильными видеокартами GeForce RTX 5060 Laptop и RTX 5070 Laptop. Обе модели построены на базе платформы AMD.

Ноутбуки Republic of Gamers оснащены 16- и 18-дюймовыми дисплеями с разрешением 2560×1600 пикселей, поддержкой частоты обновления 240 Гц, временем отклика 3 мс и полным охватом цветовой палитры DCI-P3. Также заявлена поддержка двух накопителей формата M.2, включая интерфейс PCIe 5.0, и установка двух модулей оперативной памяти DDR5-5600. Устройства оборудованы аккумулятором на 90 Вт·ч и могут заряжаться через USB Type-C. Дополнительно предусмотрены два порта USB4.

Что касается розничных цен, модель ROG Strix G18 (G814) с процессором AMD Ryzen 9 8940HX, графикой GeForce RTX 5060 Laptop, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ доступна на украинском рынке по цене от 81 999 гривен. Версия ROG Strix G16 (G614), включающая тот же процессор, но уже с видеокартой RTX 5070 Laptop и удвоенным объёмом ОЗУ — 32 ГБ, предлагается от 89 999 гривен.