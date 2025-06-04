02.06.25
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
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Ajax IndoorCam

Ajax IndoorCam – камера для видеонаблюдения в помещениях. Это универсальное решение для дома и офиса, граничащее между домашним и профессиональным сегментом. Расскажем подробнее