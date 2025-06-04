Ноутбуки Asus ROG Strix G16 та G18 з відеокартами GeForce RTX 5060, 5070 почали продаватися в Україні

Asus оголосила про початок продажу в Україні нових ігрових ноутбуків серій ROG Strix G16 та G18, позначених як моделі G614 та G814. Виробник наголошує, що це перші пристрої на українському ринку, оснащені мобільними відеокартами GeForce RTX 5060 Laptop та RTX 5070 Laptop. Обидві моделі збудовані на базі платформи AMD.

Ноутбуки Republic of Gamers оснащені 16- та 18-дюймовими дисплеями з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, підтримкою частоти оновлення 240 Гц, часом відгуку 3 мс та повним охопленням кольорової палітри DCI-P3. Також заявлено підтримку двох накопичувачів формату M.2, включаючи інтерфейс PCIe 5.0, і встановлення двох модулів оперативної пам’яті DDR5-5600. Пристрої обладнані акумулятором на 90 Вт·год та можуть заряджатися через USB Type-C. Додатково передбачено два порти USB4.

Щодо роздрібних цін, модель ROG Strix G18 (G814) з процесором AMD Ryzen 9 8940HX, графікою GeForce RTX 5060 Laptop, 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 1 ТБ доступна на українському ринку за ціною від 81 999 гривень. Версія ROG Strix G16 (G614), що включає той же процесор, але вже з відеокартою RTX 5070 Laptop та подвоєним обсягом ОЗУ – 32 ГБ, пропонується від 89 999 гривень.