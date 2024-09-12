Ноутбук Tecno MegaBook K16S оснащен процессором AMD Ryzen 5

Компания Tecno представила новый ноутбук MegaBook K16S, который ориентирован на тех, кто ищет баланс между производительностью и доступностью. Устройство оснащено процессором Ryzen 5 7430U, что обеспечивает отличную мощность для повседневных задач и позволяет играть в легкие игры без проблем.

Ноутбук имеет металлический корпус, подчёркивающий его надёжность и стильный внешний вид, и относится к категории ультрапортативных устройств. Он предлагает широкие возможности для подключения, включая функцию OneLeap, которая обеспечивает беспроводную интеграцию с другими устройствами Tecno. Также поддерживается Microsoft Copilot, что позволяет использовать возможности генеративного искусственного интеллекта на базе Windows.

Для обеспечения стабильной работы в ноутбуке предусмотрена система охлаждения с большим вентилятором, что помогает избежать перегрева и падения производительности. Модель оснащена 2,5-ваттными динамиками с поддержкой DTS, а также веб-камерой с разрешением 2 МП и микрофоном, способным улавливать голос на расстоянии до 5 метров.

Аккумулятор ёмкостью 70 Вт/ч обеспечивает длительное время автономной работы, а для удобства безопасности сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Варианты конфигураций включают до 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом до 1 ТБ. Информация о цене и дате выхода ноутбука пока не раскрыта.