Ноутбук Tecno MegaBook K16S оснащений процесором AMD Ryzen 512.09.24
Компанія Tecno представила новий ноутбук MegaBook K16S, який орієнтований на тих, хто шукає баланс між продуктивністю та доступністю. Пристрій оснащений процесором Ryzen 5 7430U, що забезпечує відмінну потужність для повсякденних завдань та дозволяє грати у легкі ігри без проблем.
Ноутбук має металевий корпус, що підкреслює його надійність та стильний зовнішній вигляд, і відноситься до категорії ультрапортативних пристроїв. Він пропонує широкі можливості для підключення, включаючи OneLeap, яка забезпечує бездротову інтеграцію з іншими пристроями Tecno. Також підтримується Microsoft Copilot, що дозволяє використовувати можливості штучного генеративного інтелекту на базі Windows.
Для забезпечення стабільної роботи в ноутбуці передбачена система охолодження з великим вентилятором, що допомагає уникнути перегріву та падіння продуктивності. Модель оснащена 2,5-ватними динаміками з підтримкою DTS, а також веб-камерою з роздільною здатністю 2 МП та мікрофоном, здатним вловлювати голос на відстані до 5 метрів.
Акумулятор ємністю 70 Вт/год забезпечує тривалий час автономної роботи, а для зручності безпеки сканер відбитків пальців вбудований у кнопку живлення. Варіанти конфігурацій включають до 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD-накопичувач обсягом до 1 ТБ. Інформація про ціну та дату виходу ноутбука поки не розкрита.
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Ноутбук Tecno MegaBook K16S оснащений процесором AMD Ryzen 5AMD Tecno ноутбук
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