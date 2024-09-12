Ноутбук Tecno MegaBook K16S оснащений процесором AMD Ryzen 5

Компанія Tecno представила новий ноутбук MegaBook K16S, який орієнтований на тих, хто шукає баланс між продуктивністю та доступністю. Пристрій оснащений процесором Ryzen 5 7430U, що забезпечує відмінну потужність для повсякденних завдань та дозволяє грати у легкі ігри без проблем.

Ноутбук має металевий корпус, що підкреслює його надійність та стильний зовнішній вигляд, і відноситься до категорії ультрапортативних пристроїв. Він пропонує широкі можливості для підключення, включаючи OneLeap, яка забезпечує бездротову інтеграцію з іншими пристроями Tecno. Також підтримується Microsoft Copilot, що дозволяє використовувати можливості штучного генеративного інтелекту на базі Windows.

Для забезпечення стабільної роботи в ноутбуці передбачена система охолодження з великим вентилятором, що допомагає уникнути перегріву та падіння продуктивності. Модель оснащена 2,5-ватними динаміками з підтримкою DTS, а також веб-камерою з роздільною здатністю 2 МП та мікрофоном, здатним вловлювати голос на відстані до 5 метрів.

Акумулятор ємністю 70 Вт/год забезпечує тривалий час автономної роботи, а для зручності безпеки сканер відбитків пальців вбудований у кнопку живлення. Варіанти конфігурацій включають до 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD-накопичувач обсягом до 1 ТБ. Інформація про ціну та дату виходу ноутбука поки не розкрита.