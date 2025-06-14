Ноутбук Panasonic Let’s Note SC получит съемный аккумулятор и круглый сенсорный трекпад14.06.25
Компания Panasonic анонсировала Let’s Note SC — компактный и производительный ноутбук для деловых пользователей. Новинка выделяется легким корпусом, долгой автономной работой и редкими для современных моделей портами.
Что известно о Panasonic Let’s Note SC
Устройство оснащено 12,4-дюймовым экраном с разрешением 1920×1280 пикселей и соотношением сторон 3:2, что делает его удобным для работы с документами и веб-страницами. За производительность отвечают процессоры Intel Core Ultra 7 255H (16 ядер) или Ultra 5 225U (12 ядер). Объём оперативной памяти может достигать 64 ГБ.
Одной из уникальных особенностей стала интеграция круглого сенсорного трекпада — впервые для моделей с таким размером экрана. Ещё одна важная деталь: аккумулятор закреплён винтами, что позволяет пользователю самостоятельно его заменить, без необходимости обращаться в сервис.
Порты и автономность
Panasonic Let’s Note SC получит разъёмы:
- гигабитный Ethernet,
- HDMI,
- слот для SD-карты.
Ноутбук может проработать до 12,7 часов при воспроизведении видео и до 34,6 часов в режиме ожидания. Весит устройство около 900 граммов и соответствует военному стандарту прочности, что делает его удобным вариантом для специалистов, часто работающих в дороге.
Продажи стартуют 20 июня, пока только в Японии. Устройства будут доступны в двух цветах: Calm Gray и Black. Стоимость новинки составит около $1880 в пересчёте с иены.
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