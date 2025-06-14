Ноутбук Panasonic Let’s Note SC отримає знімний акумулятор та круглий сенсорний трекпад

Компанія Panasonic анонсувала Let’s Note SC – компактний та продуктивний ноутбук для ділових користувачів. Новинка виділяється легким корпусом, довгою автономною роботою та рідкісними для сучасних моделей портами.

Що відомо про Panasonic Let’s Note SC

Пристрій оснащений 12,4-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1920×1280 пікселів та співвідношенням сторін 3:2, що робить його зручним для роботи з документами та веб-сторінками. За продуктивність відповідають процесори Intel Core Ultra 7255H (16 ядер) або Ultra 5225U (12 ядер). Об’єм оперативної пам’яті може сягати 64 ГБ.

Однією з унікальних особливостей стала інтеграція круглого сенсорного трекпаду – вперше для моделей із таким розміром екрану. Ще одна важлива деталь: акумулятор закріплений гвинтами, що дозволяє користувачеві самостійно замінити його, без необхідності звертатися в сервіс.

Порти та автономність

Panasonic Let’s Note SC отримає роз’єми:

гігабітний Ethernet,

HDMI,

слот для SD-карти.

Ноутбук може працювати до 12,7 годин при відтворенні відео та до 34,6 годин у режимі очікування. Важить пристрій близько 900 грамів і відповідає військовому стандарту міцності, що робить його зручним варіантом для фахівців, які часто працюють у дорозі.

Продаж стартує 20 червня, поки тільки в Японії. Пристрої будуть доступні у двох кольорах: Calm Gray та Black. Вартість новинки складе близько $1880 у перерахунку з єни.