Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 стоит 166 000 грн в Украине. За что платим?16.05.25
Компания Lenovo начала продажи в Украине нового поколения игрового ноутбука Legion Pro 7. Это первая модель в линейке, получившая OLED-дисплей PureSight с частотой обновления 240 Гц.
Ноутбук оснащён 16-дюймовым экраном с разрешением WQXGA (2560×1600), соотношением сторон 16:10, яркостью до 500 нит и поддержкой NVIDIA G-SYNC и Dolby Vision. Экран также прошёл сертификацию TÜV Rheinland на уровень комфорта для глаз.
Аппаратная платформа
В максимальной конфигурации Legion Pro 7 получил процессор Intel Core Ultra 9 275HX и видеокарту GeForce RTX 5090 с 24 ГБ GDDR7. Объём оперативной памяти может достигать 64 ГБ DDR5, а хранилище — до 2 ТБ PCIe Gen5 SSD.
Модель комплектуется системой охлаждения Coldfront Hyper с большой испарительной камерой, способной рассеивать до 250 Вт тепла. Аккумулятор ёмкостью 99,99 Вт∙ч обеспечивает до 5 часов работы. Быстрая зарядка Super Rapid Charge позволяет восстановить 70% заряда за 30 минут, а поддержка USB-C 140 Вт даёт возможность зарядки от совместимых адаптеров.
Ноутбук выполнен в корпусе из анодированного металла и оснащён клавиатурой с RGB-подсветкой Legion Spectrum и цифровым блоком. Среди разъёмов — Thunderbolt 4, USB-C с Power Delivery, четыре USB-A, HDMI 2.1, аудиоразъём и Ethernet 2.5GbE. Также поддерживается Wi-Fi 7.
ИИ-функции
В устройстве применяется собственная система Lenovo AI Engine+, которая в реальном времени регулирует производительность и энергопотребление. Искусственный интеллект управляет работой вентиляторов, оптимизирует параметры под конкретную игру и, по утверждению производителя, увеличивает автономность на 10%.
Цена в Украине
Lenovo Legion Pro 7 10-го поколения уже доступен в Украине по цене от 165 999 грн. В базовой версии предлагается процессор Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ ОЗУ, GeForce RTX 5080, SSD на 1 ТБ и отсутствие предустановленной ОС.
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 стоит 166 000 грн в Украине. За что платим? Lenovo ноутбук
Lenovo начала продажи в Украине нового поколения игрового ноутбука Legion Pro 7. Это первая модель в линейке, получившая OLED-дисплей PureSight с частотой обновления 240 Гц.
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