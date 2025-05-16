Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 коштує 166000 грн в Україні. За що платимо?16.05.25
Компанія Lenovo розпочала продаж в Україні нового покоління ігрового ноутбука Legion Pro 7. Це перша модель у лінійці, що отримала OLED-дисплей PureSight з частотою оновлення 240 Гц.
Ноутбук оснащений 16-дюймовим екраном з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600), співвідношенням сторін 16:10, яскравістю до 500 ниток та підтримкою NVIDIA G-SYNC та Dolby Vision. Екран також пройшов сертифікацію TÜV Rheinland на рівень комфорту для очей.
Апаратна платформа
У максимальній конфігурації Legion Pro 7 отримав процесор Intel Core Ultra 9 275HX та відеокарту GeForce RTX 5090 з 24 ГБ GDDR7. Об’єм оперативної пам’яті може досягати 64 ГБ DDR5, а сховище до 2 ТБ PCIe Gen5 SSD.
Модель комплектується системою охолодження Coldfront Hyper з великою камерою випаровування, здатної розсіювати до 250 Вт тепла. Акумулятор ємністю 99,99 Вт∙год забезпечує до 5 годин роботи. Швидке заряджання Super Rapid Charge дозволяє відновити 70% заряду за 30 хвилин, а підтримка USB-C 140 Вт дає можливість заряджання від сумісних адаптерів.
Ноутбук виконаний у корпусі з анодованого металу та оснащений клавіатурою з RGB-підсвічуванням Legion Spectrum та цифровим блоком. Серед роз’ємів – Thunderbolt 4, USB-C з Power Delivery, чотири USB-A, HDMI 2.1, аудіороз’єм та Ethernet 2.5GbE. Також підтримується Wi-Fi 7.
ШІ-функції
У пристрої застосовується власна система Lenovo AI Engine+, яка в реальному часі регулює продуктивність та енергоспоживання. Штучний інтелект керує роботою вентиляторів, оптимізує параметри під конкретну гру та, за твердженням виробника, збільшує автономність на 10%.
Ціна в Україні
Lenovo Legion Pro 7 10-го покоління доступний в Україні за ціною від 165 999 грн. У базовій версії пропонується процесор Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ ОЗУ, GeForce RTX 5080, SSD на 1 ТБ та відсутність попередньо встановленої ОС.
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 коштує 166000 грн в Україні. За що платимо? Lenovo ноутбук
Lenovo розпочала продаж в Україні нового покоління ігрового ноутбука Legion Pro 7. Це перша модель у лінійці, що отримала OLED-дисплей PureSight з частотою оновлення 240 Гц.
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