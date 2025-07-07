Nothing Headphone (1) — первые полноразмерные наушники компании

Компания Nothing официально анонсировала свою первую модель полноразмерных наушников — Headphone (1). Презентация состоялась одновременно с дебютом флагманского смартфона Phone (3), как и обещал производитель ранее.

Что известно о новинке

Nothing давно высказывала недовольство однотипным дизайном гарнитур на рынке и стремилась предложить альтернативу. Внешний вид и ключевые характеристики Headphone (1) ранее уже попадали в сеть, но теперь они подтверждены официально.

Модель ориентирована на высокое качество звука и фирменный визуальный стиль. В наушниках используются 40-миллиметровые динамики с расширенным частотным диапазоном от 20 до 40 000 Гц. Система активного шумоподавления достигает уровня до 42 дБ и работает в адаптивном режиме.

Ключевые особенности

автономность до 80 часов без шумоподавления и до 35 часов с ним;

поддержка Bluetooth 5.3, кодеков LDAC, AAC и SBC;

возможность подключения через USB-C и 3,5-мм кабель;

физическое управление: колесо громкости, трековый ползунок, переключатели режимов и кнопки;

масса — 329 граммов, защита от пыли и влаги по стандарту IP52.

Акустическая настройка была выполнена при участии британской аудиокомпании KEF. Амбушюры имеют прямоугольную форму, выполнены из вспененного материала с эффектом памяти и устойчивы к маслу и загрязнениям.

Дополнительные функции

Headphone (1) поддерживают ряд современных возможностей: Google Fast Pair, персональные звуковые профили, определение положения головы, мультиподключение, поиск устройства, а также управление жестами. Кроме того, реализованы:

функция Channel Hop — быстрое переключение между аудиоприложениями;

доступ к контенту через пространство Essential Space;

интеграция с голосовыми помощниками, включая ChatGPT и Gemini;

быстрая зарядка: 5 минут питания обеспечивают до 2,5 часов работы с активным шумоподавлением.

Продажи наушников стартуют 15 июля, предзаказ доступен с 4 июля на официальном сайте Nothing. Рекомендованная цена — $299 / €299 / £299.