Nothing Headphone (1) — первые полноразмерные наушники компании07.07.25
Компания Nothing официально анонсировала свою первую модель полноразмерных наушников — Headphone (1). Презентация состоялась одновременно с дебютом флагманского смартфона Phone (3), как и обещал производитель ранее.
Что известно о новинке
Nothing давно высказывала недовольство однотипным дизайном гарнитур на рынке и стремилась предложить альтернативу. Внешний вид и ключевые характеристики Headphone (1) ранее уже попадали в сеть, но теперь они подтверждены официально.
Модель ориентирована на высокое качество звука и фирменный визуальный стиль. В наушниках используются 40-миллиметровые динамики с расширенным частотным диапазоном от 20 до 40 000 Гц. Система активного шумоподавления достигает уровня до 42 дБ и работает в адаптивном режиме.
Ключевые особенности
- автономность до 80 часов без шумоподавления и до 35 часов с ним;
- поддержка Bluetooth 5.3, кодеков LDAC, AAC и SBC;
- возможность подключения через USB-C и 3,5-мм кабель;
- физическое управление: колесо громкости, трековый ползунок, переключатели режимов и кнопки;
- масса — 329 граммов, защита от пыли и влаги по стандарту IP52.
Акустическая настройка была выполнена при участии британской аудиокомпании KEF. Амбушюры имеют прямоугольную форму, выполнены из вспененного материала с эффектом памяти и устойчивы к маслу и загрязнениям.
Дополнительные функции
Headphone (1) поддерживают ряд современных возможностей: Google Fast Pair, персональные звуковые профили, определение положения головы, мультиподключение, поиск устройства, а также управление жестами. Кроме того, реализованы:
- функция Channel Hop — быстрое переключение между аудиоприложениями;
- доступ к контенту через пространство Essential Space;
- интеграция с голосовыми помощниками, включая ChatGPT и Gemini;
- быстрая зарядка: 5 минут питания обеспечивают до 2,5 часов работы с активным шумоподавлением.
Продажи наушников стартуют 15 июля, предзаказ доступен с 4 июля на официальном сайте Nothing. Рекомендованная цена — $299 / €299 / £299.
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Nothing давно высказывала недовольство однотипным дизайном гарнитур на рынке и стремилась предложить альтернативу
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