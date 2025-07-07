Nothing Headphone (1) – перші повнорозмірні навушники компанії07.07.25
Компанія Nothing офіційно анонсувала свою першу модель повнорозмірних навушників Headphone (1). Презентація відбулася одночасно з дебютом флагманського смартфона Phone(3), як і обіцяв виробник раніше.
Що відомо про новинку
Nothing давно висловлювала невдоволення однотипним дизайном гарнітур на ринку та прагнула запропонувати альтернативу. Зовнішній вигляд і ключові характеристики Headphone раніше вже потрапляли в мережу, але тепер вони підтверджені офіційно.
Модель орієнтована на високу якість звуку та фірмовий візуальний стиль. Навушники використовують 40-міліметрові динаміки з розширеним частотним діапазоном від 20 до 40 000 Гц. Система активного шумоподавлення досягає рівня до 42 дБ та працює в адаптивному режимі.
Ключові особливості
- автономність до 80 годин без шумоподавлення та до 35 годин з ним;
- підтримка Bluetooth 5.3, кодеків LDAC, AAC та SBC;
- можливість підключення через USB-C та 3,5-мм кабель;
- фізичне управління: колесо гучності, трековий повзунок, перемикачі режимів та кнопки;
- маса — 329 грамів, захист від пилу та вологи за стандартом IP52.
Акустична настройка була виконана за участю британської аудіокомпанії KEF. Амбушюри мають прямокутну форму, виконані з спіненого матеріалу з ефектом пам’яті та стійкі до олії та забруднення.
Додаткові функції
Headphone (1) підтримує низку сучасних можливостей: Google Fast Pair, персональні звукові профілі, визначення положення голови, мультипідключення, пошук пристрою, а також управління жестами. Крім того, реалізовано:
- функція Channel Hop — швидке перемикання між аудіо-додатками;
- доступ до контенту через простір Essential Space;
- інтеграція з голосовими помічниками, включаючи ChatGPT та Gemini;
- швидка зарядка: 5 хвилин живлення забезпечують до 2,5 годин роботи з активним шумопоглинанням.
Продаж навушників стартує 15 липня, попереднє замовлення доступне з 4 липня на офіційному сайті Nothing. Рекомендована ціна – $299 / €299 / £299.
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