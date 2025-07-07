Nothing Headphone (1) – перші повнорозмірні навушники компанії

Компанія Nothing офіційно анонсувала свою першу модель повнорозмірних навушників Headphone (1). Презентація відбулася одночасно з дебютом флагманського смартфона Phone(3), як і обіцяв виробник раніше.

Що відомо про новинку

Nothing давно висловлювала невдоволення однотипним дизайном гарнітур на ринку та прагнула запропонувати альтернативу. Зовнішній вигляд і ключові характеристики Headphone раніше вже потрапляли в мережу, але тепер вони підтверджені офіційно.

Модель орієнтована на високу якість звуку та фірмовий візуальний стиль. Навушники використовують 40-міліметрові динаміки з розширеним частотним діапазоном від 20 до 40 000 Гц. Система активного шумоподавлення досягає рівня до 42 дБ та працює в адаптивному режимі.

Ключові особливості

автономність до 80 годин без шумоподавлення та до 35 годин з ним;

підтримка Bluetooth 5.3, кодеків LDAC, AAC та SBC;

можливість підключення через USB-C та 3,5-мм кабель;

фізичне управління: колесо гучності, трековий повзунок, перемикачі режимів та кнопки;

маса — 329 грамів, захист від пилу та вологи за стандартом IP52.

Акустична настройка була виконана за участю британської аудіокомпанії KEF. Амбушюри мають прямокутну форму, виконані з спіненого матеріалу з ефектом пам’яті та стійкі до олії та забруднення.

Додаткові функції

Headphone (1) підтримує низку сучасних можливостей: Google Fast Pair, персональні звукові профілі, визначення положення голови, мультипідключення, пошук пристрою, а також управління жестами. Крім того, реалізовано:

функція Channel Hop — швидке перемикання між аудіо-додатками;

доступ до контенту через простір Essential Space;

інтеграція з голосовими помічниками, включаючи ChatGPT та Gemini;

швидка зарядка: 5 хвилин живлення забезпечують до 2,5 годин роботи з активним шумопоглинанням.

Продаж навушників стартує 15 липня, попереднє замовлення доступне з 4 липня на офіційному сайті Nothing. Рекомендована ціна – $299 / €299 / £299.