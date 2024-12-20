Nissan GT-R R32 покажут в электрической версии на Tokyo Auto Salon 2025

Nissan представил электрическую версию культового GT-R R32, которая уже успела привлечь внимание поклонников. Проект, начавшийся в марте 2023 года, завершен, и его официальная презентация состоится на Tokyo Auto Salon в январе 2025 года.

Электрический GT-R R32 сохранил внешний вид оригинального «Годзиллы», но теперь вместо легендарного 2.6-литрового турбомотора RB26DETT его оснастили электрической силовой установкой. Автомобиль был впервые продемонстрирован в прошлом месяце на R’s Meeting на трассе Fuji Speedway.

Хотя внешние изменения минимальны, они заметны:

Пропали противотуманные фары.

Тормозные суппорты стали ярко-оранжевыми, что намекает на модернизированную тормозную систему.

Общая форма и линии кузова остались верны оригиналу.

Технические данные Nissan R32 GT-R EV Conversion

Подробные характеристики пока не раскрыты. Тем не менее, можно предположить, что в случае сохранения полного привода автомобиль будет оснащен двумя электромоторами. Для сравнения:

Электрокроссовер Nissan Ariya Nismo имеет мощность 430 л.с. и 600 Нм.

Это значительно превосходит стоковые показатели бензинового R32 (276 л.с. и 368 Нм).

Если GT-R R32 EV получит аналогичную конфигурацию, его динамика обещает стать не менее впечатляющей, чем у доработанных версий с бензиновым двигателем, которые часто выдавали более 300 л.с.

Электрический Nissan R32 станет одной из главных звезд Tokyo Auto Salon, который пройдет с 10 по 12 января 2025 года. В рамках выставки Nissan также представит финальную версию R35 — GT-R Nismo Special Edition, ориентированную на японский рынок.

Проект R32 EV символизирует желание Nissan переосмыслить классическое наследие бренда, используя современные технологии электрификации. Возможно, это станет началом новой эры для легендарной линейки GT-R.