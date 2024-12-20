Nissan GT-R R32 покажуть в електричній версії на Tokyo Auto Salon 2025

Nissan представив електричну версію культового GT-R R32, яка вже встигла привернути увагу шанувальників. Проект, що розпочався у березні 2023 року, завершено, і його офіційна презентація відбудеться на Tokyo Auto Salon у січні 2025 року.

Електричний GT-R R32 зберіг зовнішній вигляд оригінального “Годзілли”, але тепер замість легендарного 2.6-літрового турбомотора RB26DETT його оснастили електричною силовою установкою. Автомобіль був уперше продемонстрований минулого місяця на R’s Meeting на трасі Fuji Speedway.

Хоча зовнішні зміни мінімальні, вони помітні:

Пропали протитуманні фари.

Тормозні супорти стали яскраво-оранжевими, що натякає на модернізовану гальмівну систему.

Загальна форма та лінії кузова залишилися вірними оригіналу.

Технічні дані Nissan R32 GT-R EV Conversion

Детальні характеристики поки що не розкрито. Проте, можна припустити, що у разі збереження повного приводу автомобіль буде обладнаний двома електромоторами. Для порівняння:

Електрокроссовер Nissan Ariya Nismo має потужність 430 к.с. та 600 Нм.

Це значно перевершує стокові показники бензинового R32 (276 л.с. та 368 Нм).

Якщо GT-R R32 EV отримає аналогічну конфігурацію, його динаміка обіцяє стати не менш вражаючою, ніж у доопрацьованих версій із бензиновим двигуном, які часто видавали понад 300 к.с.

Електричний Nissan R32 стане однією з головних зірок Tokyo Auto Salon, що пройде з 10 по 12 січня 2025 року. У рамках виставки Nissan також представить фінальну версію R35 – GT-R Nismo Special Edition, орієнтовану на японський ринок.

Проект R32 EV символізує бажання Nissan переосмислити класичну спадщину бренду, використовуючи сучасні технології електрифікації. Можливо це стане початком нової ери для легендарної лінійки GT-R.