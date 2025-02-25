Нет причин лидировать. Sony PlayStation 5 Pro сильно уступает PS4 Pro по продажам25.02.25
Продажи Sony PlayStation 5 Pro в первые месяцы оказались ниже ожиданий Sony и не смогли превзойти показатели PS4 Pro на старте. Аналитик Мэт Пискателл отмечает, что консоль не добилась феноменального успеха, несмотря на ожидания компании.
- Высокая цена. В США PlayStation 5 Pro стоит $700, тогда как PS4 Pro стартовала с ценником $400. В Украине цена превысила ₴40 000, что значительно ограничивает аудиторию.
- Отсутствие больших эксклюзивов. В отличие от предыдущих поколений, Sony выпустила PS5 Pro без громких релизов, способных стимулировать продажи.
- Скромные технические улучшения. Графический процессор стал мощнее на 67%, тогда как у PS4 Pro прирост составлял 100%. Оперативная память увеличилась лишь на 28%. Единственным заметным улучшением стало удвоение встроенного хранилища до 2TB, но это не критический фактор, поскольку пользователи могли расширять память с помощью SSD.
В линейке PS4 версия Pro составила всего 15% от общего объема продаж, и есть вероятность, что у PS5 Pro этот показатель окажется еще ниже.
Общие продажи PlayStation 5
Хотя Sony не раскрывает точные цифры продаж PS5 Pro, суммарно семейство PS5 почти догнало PS4 за аналогичный период: 75 млн против 76,5 млн проданных консолей.
Sony планирует сосредоточиться на семейных играх после успеха Astro Bot. Также компания ожидает сильных продаж от предстоящих релизов Death Stranding 2, Ghost of Tsushima (ПК), Monster Hunter Wilds и GTA 6.
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Нет причин лидировать. Sony PlayStation 5 Pro сильно уступает PS4 Pro по продажам PlayStation Sony консоль статистика
В США PlayStation 5 Pro стоит $700, тогда как PS4 Pro стартовала с ценником $400. В Украине цена превысила ₴40 000, что значительно ограничивает аудиторию.
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