Немає причин лідирувати. Sony PlayStation 5 Pro сильно поступається PS4 Pro з продажу25.02.25
Продажі Sony PlayStation 5 Pro в перші місяці виявилися нижчими за очікування Sony і не змогли перевершити показники PS4 Pro на старті. Аналітик Мет Піскателл зазначає, що консоль не досягла феноменального успіху, незважаючи на очікування компанії.
- Висока ціна. У США PlayStation 5 Pro коштує $700, тоді як PS4 Pro стартувала із цінником $400. В Україні ціна перевищила ₴40 000, що значно обмежує аудиторію.
- Відсутність великих ексклюзивів. На відміну від попередніх поколінь, Sony випустила PS5 Pro без гучних релізів, здатних стимулювати продаж.
- Скромні технічні покращення. Графічний процесор став потужнішим на 67%, тоді як у PS4 Pro приріст становив 100%. Оперативна пам’ять збільшилась лише на 28%. Єдиним помітним покращенням стало подвоєння вбудованого сховища до 2TB, але це не критичний фактор, оскільки користувачі могли розширювати пам’ять за допомогою SSD.
У лінійці PS4 версія Pro склала всього 15% від загального обсягу продажів, і є ймовірність, що PS5 Pro цей показник виявиться ще нижчим.
Загальні продажі PlayStation 5
Хоча Sony не розкриває точні цифри продажів PS5 Pro, сумарно сімейство PS5 майже наздогнало PS4 за аналогічний період: 75 млн. проти 76,5 млн. проданих консолей.
Sony планує зосередитись на сімейних іграх після успіху Astro Bot. Також компанія очікує сильних продажів від майбутніх релізів Death Stranding 2, Ghost of Tsushima (ПК), Monster Hunter Wilds та GTA 6.
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