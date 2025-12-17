 

Недорогой смартфон Vivo S50 оснащен Snapdragon 8s Gen 3 и акумулятор 6500 мАч

17.12.25

Vivo S50

 

Компания Vivo представила смартфон Vivo S50, который стал новым поколением в линейке S. Vivo S50 оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

 

Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенное хранилище – 512 ГБ. Камерная система построена вокруг основного 50-мегапиксельного сенсора, дополненного широкоугольной камерой на 8 Мп и телеобъективом на 50 Мп с трехкратным оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп, что делает смартфон пригодным для видеосвязи и съемки автопортретов.

 

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Корпус отвечает стандарту защиты IP69, а сканер отпечатков пальцев интегрирован непосредственно в экран. Программная часть основана на Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6.

 

Дизайн выполнен в сдержанном премиальном стиле с использованием алюминиевого сплава, а на старте доступны четыре цвета корпуса. На китайском рынке стоимость Vivo S50 начинается примерно с $425 за базовую версию и доходит до $510 за конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.


