Недорогий смартфон Vivo S50 оснащений Snapdragon 8s Gen 3 та аккумулятор 6500 мАг  

Недорогий смартфон Vivo S50 оснащений Snapdragon 8s Gen 3 та аккумулятор 6500 мАг17.12.25
Компанія Vivo представила смартфон Vivo S50, який став новим поколінням у лінійці S. Vivo S50 оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.
Об’єм оперативної пам’яті складає 16 ГБ, а вбудоване сховище – 512 ГБ. Камерна система побудована навколо основного 50-мегапіксельного сенсора, доповненого ширококутною камерою на 8 Мп та телеоб’єктивом на 50 Мп із трикратним оптичним зумом. Фронтальна камера має роздільну здатність 50 Мп, що робить смартфон придатним для відеозв’язку та зйомки автопортретів.
Живлення забезпечує акумулятор ємністю 6500 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 90 Вт. Корпус відповідає стандарту захисту IP69, а сканер відбитків пальців інтегрований безпосередньо на екран. Програмна частина заснована на Android 16 із фірмовою оболонкою OriginOS 6.
Дизайн виконаний у стриманому преміальному стилі з використанням алюмінієвого сплаву, а на старті доступні чотири кольори корпусу. На китайському ринку вартість Vivo S50 починається приблизно з $425 за базову версію і сягає $510 за конфігурацію з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті.
