 

Недорогий смартфон Vivo S50 оснащений Snapdragon 8s Gen 3 та аккумулятор 6500 мАг

17.12.25

Vivo S50

 

Компанія Vivo представила смартфон Vivo S50, який став новим поколінням у лінійці S. Vivo S50 оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

 

Об’єм оперативної пам’яті складає 16 ГБ, а вбудоване сховище – 512 ГБ. Камерна система побудована навколо основного 50-мегапіксельного сенсора, доповненого ширококутною камерою на 8 Мп та телеоб’єктивом на 50 Мп із трикратним оптичним зумом. Фронтальна камера має роздільну здатність 50 Мп, що робить смартфон придатним для відеозв’язку та зйомки автопортретів.

 

Живлення забезпечує акумулятор ємністю 6500 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 90 Вт. Корпус відповідає стандарту захисту IP69, а сканер відбитків пальців інтегрований безпосередньо на екран. Програмна частина заснована на Android 16 із фірмовою оболонкою OriginOS 6.

 

Дизайн виконаний у стриманому преміальному стилі з використанням алюмінієвого сплаву, а на старті доступні чотири кольори корпусу. На китайському ринку вартість Vivo S50 починається приблизно з $425 за базову версію і сягає $510 за конфігурацію з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
143
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

16.12.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
views
17
comments 0
best devices 2025

Найкращі ігрові ноутбуки, мишки для роботи, клавіатури для ігор, смартфони та бездротові навушники 2025 року. Серед них ми відзначимо найцікавіші і ті, що можемо рекомендувати купити.

16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи

НовиниNews
17.12.25 | 13.08
Недорогий смартфон Vivo S50 оснащений Snapdragon 8s Gen 3 та аккумулятор 6500 мАг  
Vivo S50

Vivo S50 оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та працює на процесорі Snapdragon 8s Gen 3. Об’єм оперативної пам’яті становить 16 ГБ

17.12.25 | 10.11
Заміна дисплея Samsung Galaxy TriFold коштує як новий Galaxy S25 Ultra    
Samsung Galaxy TriFold

У Південній Кореї офіційно стартували продаж смартфона Samsung Galaxy TriFold, що складається. Незважаючи на ціну близько 2400 доларів, новинка від Samsung викликала ажіотаж

17.12.25 | 13.08
Недорогий смартфон Vivo S50 оснащений Snapdragon 8s Gen 3 та аккумулятор 6500 мАг
17.12.25 | 10.11
Заміна дисплея Samsung Galaxy TriFold коштує як новий Galaxy S25 Ultra
17.12.25 | 07.05
Brabus тепер тюнінгуватиме не тільки Mercedes і Maybach, але і Bentley
16.12.25 | 19.24
ASUS ROG випустила ігровий монітор з матрицею 5K 180 Гц та QHD 330 Гц
16.12.25 | 17.02
Компанія виробник роботів пилососів iRobot оголосила про банкрутство
16.12.25 | 13.20
Найкращі ігри 2025 року за версією Digital Foundry
16.12.25 | 10.05
lifecell пропонує MNP-абонентам зафіксувати тариф на 2 роки
16.12.25 | 07.13
Повітряна тривога в Україні спрацьовуватиме точніше і швидше
15.12.25 | 18.54
Apple Music, Spotify та YouTube Music блокуватимуть російську музику в Україні
15.12.25 | 15.50
Смартфони знову матимуть лише 4 ГБ оперативної пам’яті через її дефіцит
15.12.25 | 13.37
Браузер Google Disco може створювати веб-програми
15.12.25 | 10.08
Переможці The Game Awards 2025 року у 30 номінаціях
15.12.25 | 07.40
Анонсовано одразу дві гри Tomb Raider
15.12.25 | 07.09
ПриватБанк в ко-партнерстві з Visa та за участю і амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему
14.12.25 | 18.51
Нова Total War: WARHAMMER 40,000 отримає галактичний масштаб