Недорогие TWS-наушники Samsung Galaxy Buds Core получили флагманские функции

Компания Samsung без громких анонсов представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds Core, которые позиционируются как доступная модель с рядом функций, характерных для флагманских устройств.

TWS-наушники Samsung Galaxy Buds Core получили активное шумоподавление (ANC), защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, а также поддержку Galaxy AI. Среди интеллектуальных функций — перевод голосовых вызовов в реальном времени, интеграция с приложением Galaxy Wearable, а также функция “Найти устройство”.

Каждый наушник оснащён аккумулятором ёмкостью 65 мА·ч, зарядный кейс — 500 мА·ч, что в сумме обеспечивает до 35 часов автономной работы без ANC и до 20 часов с включённым шумоподавлением.

Модель поддерживает Bluetooth 5.4 и кодеки AAC, SBC и фирменный Samsung Seamless Codec (SSC). Вес одного наушника составляет всего 5,3 грамма. Дизайн напоминает Galaxy Buds FE, а зарядный кейс совместим с беспроводной зарядкой и оснащён разъёмом USB-C.

Samsung Galaxy Buds Core доступны в графитовом и белом цветах. В Индии модель уже поступила в продажу по цене около $58. Данных о глобальной доступности пока нет.