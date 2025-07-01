Недорогі TWS-навушники Samsung Galaxy Buds Core отримали флагманські функції01.07.25
Компанія Samsung без гучних анонсів представила нові бездротові навушники Galaxy Buds Core, які позиціонуються як доступна модель з функціями, характерними для флагманських пристроїв.
TWS-навушники Samsung Galaxy Buds Core отримали активне шумозаглушення (ANC), захист від пилу і вологи за стандартом IP54, а також підтримку Galaxy AI.
Кожен навушник оснащений акумулятором ємністю 65 мА·год, зарядний кейс – 500 мА·ч, що в сумі забезпечує до 35 годин автономної роботи без ANC і до 20 годин з включеним шумом придушення.
Модель підтримує Bluetooth 5.4 та кодеки AAC, SBC і фірмовий Samsung Seamless Codec (SSC). Вага одного навушника складає всього 5,3 грама.
Samsung Galaxy Buds Core доступні в графітовому та білому кольорах. В Індії модель вже надійшла в продаж за ціною близько $58.
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