Недорогі TWS-навушники Samsung Galaxy Buds Core отримали флагманські функції

Компанія Samsung без гучних анонсів представила нові бездротові навушники Galaxy Buds Core, які позиціонуються як доступна модель з функціями, характерними для флагманських пристроїв.

TWS-навушники Samsung Galaxy Buds Core отримали активне шумозаглушення (ANC), захист від пилу і вологи за стандартом IP54, а також підтримку Galaxy AI.

Кожен навушник оснащений акумулятором ємністю 65 мА·год, зарядний кейс – 500 мА·ч, що в сумі забезпечує до 35 годин автономної роботи без ANC і до 20 годин з включеним шумом придушення.

Модель підтримує Bluetooth 5.4 та кодеки AAC, SBC і фірмовий Samsung Seamless Codec (SSC). Вага одного навушника складає всього 5,3 грама.

Samsung Galaxy Buds Core доступні в графітовому та білому кольорах. В Індії модель вже надійшла в продаж за ціною близько $58.