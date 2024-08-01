Наушники Xiaomi OpenWear Stereo c Hi-Res Audio и автономностью до 38 часов начали продаваться в Украине

Компания Xiaomi начала продажи в Украине спортивных TWS-наушников OpenWear Stereo. Новинка оснащена 10-миллиметровыми драйверами и имеет сертификацию Hi-Res Audio, а также поддержку кодека LHDC, что обеспечивает высокое качество звука.

Xiaomi использует динамические драйверы 17 x 12 мм в своей новой части с оптимизированной производительностью для басового компонента и поддержкой Hi-Res Audio Wireless. Они также поддерживают LHDC с частотой 96 кГц. Существуют кодеки и технологии SBC и AAC Bluetooth 5.3 для бесперебойного подключения.

Конструкция также включает в себя новый 10-миллиметровый преобразователь для устранения потери звука и обеспечения конфиденциальности. Xiaomi также думает об уменьшении шума во время телефонных звонков, используя двойные микрофоны и алгоритм AI.

Наушники с открытой конструкцией не размещаются непосредственно в слуховом проходе. Они крепятся к наружной части уха и потому позволяют практически идеально воспринимать окружающее. По сравнению с наушниками «костной проводимости», распространяющими звук через вибрации и скулы, они имеют более насыщенный звук.

Предложения встроенного аккумулятора Часы 7,5 во время прослушивания только через наушники. Он обеспечивает долговечность в сочетании с зарядным футляром до 38,5 часов в одном заряде. Несмотря на аккумулятор, наушники очень лёгкие. Они весят всего 9,6 г.

Наушники оборудованы двойными микрофонами и функцией быстрого подключения, что делает их удобными для использования в различных условиях. Сейчас эти наушники доступны для покупки по цене 6499 грн.