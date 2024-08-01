Навушники Xiaomi OpenWear Stereo з відкритою конструкцією та автономністю до 38 годин почали продаватися в Україні

Компанія Xiaomi розпочала продаж в Україні спортивних TWS-навушників OpenWear Stereo. Новинка оснащена 10-міліметровими драйверами та має сертифікацію Hi-Res Audio, а також підтримку кодека LHDC, що забезпечує високу якість звуку.

Xiaomi використовує динамічні драйвери 17 x 12 мм у своїй новій частині з оптимізованою продуктивністю для басового компонента та підтримкою Hi-Res Audio Wireless. Вони також підтримують LHDC із частотою 96 кГц. Існують кодеки та технології SBC та AAC Bluetooth 5.3 для безперебійного підключення.

Конструкція також включає новий 10-міліметровий перетворювач для усунення втрати звуку і забезпечення конфіденційності. Xiaomi також думає про зменшення шуму під час телефонних дзвінків, використовуючи подвійні мікрофони та алгоритм AI.

Навушники з відкритою конструкцією не розміщуються безпосередньо у слуховому проході. Вони кріпляться до зовнішньої частини вуха і тому дозволяють практично ідеально сприймати навколишнє. У порівнянні з навушниками «кісткової провідності», що поширюють звук через вібрації та вилиці, вони мають більш насичений звук.

Пропозиції вбудованого акумулятора Годинник 7.5 під час прослуховування лише через навушники. Він забезпечує довговічність у поєднанні із зарядним футляром до 38,5 годин в одному заряді. Незважаючи на акумулятор, навушники дуже легкі. Вони важать лише 9,6 г.

Навушники обладнані подвійними мікрофонами та функцією швидкого підключення, що робить їх зручними для використання у різних умовах. Наразі ці навушники доступні для покупки за ціною 6499 грн.