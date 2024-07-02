Наушники Sony ULT WEAR с ANC и автономностью до 50 часов стоят 7999 грн в Украине

Компания Sony представила в Украине новые беспроводные наушники ULT WEAR. Эти наушники оснащены 40-мм драйверами и процессором V1, который используется также в флагманской серии 1000X. Они поддерживают систему активного шумоподавления и два режима воспроизведения музыки: ULT1 для глубоких низкочастотных басов и ULT2 для мощных басов. Переключение между режимами осуществляется с помощью специальной кнопки на корпусе.

Sony ULT WEAR также обладают функцией объемного звучания 360 Reality Audio и технологией Adaptive Sound Control. Время работы от одного заряда достигает 50 часов без активного шумоподавления и до 30 часов с включенной функцией шумоподавления. Вес модели составляет 255 г. Наушники уже доступны в Украине по цене 7999 грн, предлагаются в трех цветах: черном, зеленом и белом.