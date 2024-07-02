Навушники Sony ULT WEAR з ANC та автономністю до 50 годин коштують 7999 грн в Україні02.07.24
Компанія Sony представила нові бездротові навушники ULT WEAR. Ці навушники оснащені 40-мм драйверами та процесором V1, який використовується також у флагманській серії 1000X. Вони підтримують систему активного шумоподавлення та два режими відтворення музики: ULT1 для глибоких низькочастотних басів та ULT2 для потужних басів. Перемикання між режимами здійснюється за допомогою спеціальної кнопки на корпусі.
Sony ULT WEAR також мають функцію об’ємного звучання 360 Reality Audio та технологію Adaptive Sound Control. Час роботи від одного заряду досягає 50 годин без активного шумоподавлення і до 30 годин з включеною функцією шумозаглушення. Вага моделі становить 255 г. Навушники вже доступні в Україні за ціною 7999 грн, пропонуються у трьох кольорах: чорному, зеленому та білому.
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Навушники Sony ULT WEAR з ANC та автономністю до 50 годин коштують 7999 грн в УкраїніSony навушники
Навушники Sony ULT WEAR також мають функцію об’ємного звучання 360 Reality Audio та технологію Adaptive Sound Control.
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