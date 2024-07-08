Наушники QCY MeloBuds Pro имеют ANC, сертификацию Hi-Res Audio и цену $27

Компания QCY анонсировала новые бюджетные TWS-наушники под названием MeloBuds Pro.

Наушники обладают внутриканальной конструкцией и системой активного шумоподавления звука (ANC). Среди других характеристик новинки – защита от воды и пота по стандарту IPX5, функция объёмного звучания, сертификация Hi-Res Audio, поддержка кодека LDAC, режим прозрачности и игровой режим с низкой задержкой звука (до 80 мс).

В наушниках установлено шесть микрофонов, что обеспечивает качественное шумоподавление и хорошее качество передачи голоса. От одного заряда MeloBuds Pro работают до 8.5 часов, а чехол для зарядки увеличивает это время до 34 часов.

QCY MeloBuds Pro уже доступны для покупки в Китае по цене $27. На выбор предоставлены три цвета: чёрный, белый и золотой.