Наушники QCY MeloBuds Pro имеют ANC, сертификацию Hi-Res Audio и цену $2708.07.24
Компания QCY анонсировала новые бюджетные TWS-наушники под названием MeloBuds Pro.
Наушники обладают внутриканальной конструкцией и системой активного шумоподавления звука (ANC). Среди других характеристик новинки – защита от воды и пота по стандарту IPX5, функция объёмного звучания, сертификация Hi-Res Audio, поддержка кодека LDAC, режим прозрачности и игровой режим с низкой задержкой звука (до 80 мс).
В наушниках установлено шесть микрофонов, что обеспечивает качественное шумоподавление и хорошее качество передачи голоса. От одного заряда MeloBuds Pro работают до 8.5 часов, а чехол для зарядки увеличивает это время до 34 часов.
QCY MeloBuds Pro уже доступны для покупки в Китае по цене $27. На выбор предоставлены три цвета: чёрный, белый и золотой.
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Наушники QCY MeloBuds Pro имеют ANC, сертификацию Hi-Res Audio и цену $27Bluetooth наушники
Среди других характеристик QCY MeloBuds Pro – защита от воды и пота по стандарту IPX5, функция объёмного звучания, сертификация Hi-Res Audio, поддержка кодека LDAC
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