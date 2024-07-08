Навушники QCY MeloBuds Pro мають ANC, сертифікацію Hi-Res Audio та ціну $27

Компанія QCY анонсувала нові бюджетні навушники TWS під назвою MeloBuds Pro.

Навушники мають внутрішньоканальну конструкцію і систему активного шумоподавлення звуку (ANC). Серед інших характеристик новинки – захист від води та поту за стандартом IPX5, функція об’ємного звучання, сертифікація Hi-Res Audio, підтримка кодеку LDAC, режим прозорості та ігровий режим із низькою затримкою звуку (до 80 мс).

У навушниках встановлено шість мікрофонів, що забезпечує якісне шумозаглушення та гарну якість передачі голосу. Від одного заряду MeloBuds Pro працюють до 8.5 години, а чохол для зарядки збільшує цей час до 34 годин.

QCY MeloBuds Pro вже доступні для покупки в Китаї за ціною $27. На вибір надано три кольори: чорний, білий та золотий.