Наушники OnePlus Buds Ace 2 получили ANC, 43 часа автономности и поддержку двух устройств

OnePlus представила на новые наушники Buds Ace 2. Наушники весят 4,2 г каждый и доступны в цветах Submarine Black и Shadow Green. Они оснащены динамическими драйверами 12,4 мм для мощных басов и чёткого звучания.

Технология BassWave 2.0 обеспечивает глубокий бас с 10 уровнями настройки для персонализации звука.

Модель поддерживает активное шумоподавление (ANC) и двойные микрофоны с ИИ для чёткости звонков в шумных местах. Есть режим прозрачности, позволяющий слышать окружающий звук.

Buds Ace 2 сертифицированы по стандарту TÜV Rheinland на долговечность. Они выдерживают температуры до 55°C, более 20 000 открытий кейса и падения с высоты 1,5–1,8 м.

Автономность достигает 43 часов без ANC, а быстрая зарядка за 10 минут даёт до 11 часов воспроизведения. Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение и низкую задержку 47 мс, что подойдёт для игр.

Наушники защищены по стандарту IP55 от воды и пыли. Они поддерживают одновременное подключение к двум устройствам, позволяя быстро переключаться между ними без переподключения.