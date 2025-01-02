Навушники OnePlus Buds Ace 2 отримали ANC, 43 години автономності та підтримку двох пристроїв

OnePlus представила нові навушники Buds Ace 2. Навушники важать 4,2 г кожен і доступні в кольорах Submarine Black і Shadow Green. Вони оснащені динамічними драйверами 12,4 мм для потужних басів і чіткого звучання.

Технологія BassWave 2.0 забезпечує глибокий бас із 10 рівнями налаштування для персоналізації звуку.

Модель підтримує активне шумозаглушення (ANC) та подвійні мікрофони з ІІ для чіткості дзвінків у галасливих місцях.

Buds Ace 2 сертифіковані за стандартом TÜV Rheinland на довговічність.

Автономність досягає 43 годин без ANC, а швидка зарядка за 10 хвилин дає до 11 години відтворення Bluetooth 5.4 забезпечує стабільне з’єднання і низьку затримку 47 мс, що підійде для ігор.

Навушники захищені за стандартом IP55 від води та пилу.