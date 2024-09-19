Наушники Koss Porta Pro выпустили в полноценной беспроводной версии

Компания Koss представила обновлённую версию своих беспроводных наушников Porta Pro, которая сохранила ключевые черты оригинальной модели, но получила ряд важных улучшений. В новинке установлен модуль Bluetooth 5.2, обеспечивающий более стабильное и быстрое беспроводное соединение. Устройство также оснащено обновлённым оголовьем для большего комфорта при длительном использовании.

Одной из главных особенностей стала увеличенная автономность — до 20 часов работы на одном заряде. Встроенный микрофон позволяет использовать наушники для звонков, а для зарядки теперь предусмотрен современный порт USB-C. Интересно, что наушники поддерживают передачу аналогового звука с помощью переходника USB-C на 3.5 мм, который идёт в комплекте.

Как и оригинальные наушники Porta Pro, новая беспроводная модель оснащена 60-омными динамиками, способными воспроизводить глубокие басы, а также чёткие высокие и средние частоты в диапазоне 15-25 000 Гц. Наушники Koss Porta Pro Wireless уже доступны по цене $99.

Ранее в 2018 году компания выпустила условно беспрооводну модель Порта Про. Тогдашние аушники Porta Pro Wireless получили модуль Bluetooth 4.1 для подключения. Они поддерживают близкое к CD качество аудио (16 бит/44,1 кГц) благодаря поддержке AptX.

Динамики беспроводных Porta Pro несмотря на металлическую дужку оголовья дополнительно соединены проводом с пультом для регулировки громкости и запуска/остановки треков.

Габариты не поменялись и в них производитель смог установить аккумулятор. который позволяет слушать музыку на протяжении 12 часов. Очень неплохой заявленный показатель, особенно при цене в $80. Отметим, что обычная версия этих наушников стоит сегодня $50.