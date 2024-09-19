Навушники Koss Porta Pro випустили у повноцінній бездротовій версії19.09.24
Компанія Koss представила оновлену версію своїх бездротових навушників Porta Pro, яка зберегла ключові риси оригінальної моделі, але отримала низку важливих покращень. У новинці встановлено модуль Bluetooth 5.2, що забезпечує більш стабільне та швидке бездротове з’єднання. Пристрій також оснащений оновленим підголів’ям для більшого комфорту при тривалому використанні.
Однією з головних особливостей стала збільшена автономність до 20 годин роботи на одному заряді. Вбудований мікрофон дозволяє використовувати навушники для дзвінків, а для заряджання тепер передбачено сучасний порт USB-C. Цікаво, що навушники підтримують передачу аналогового звуку за допомогою перехідника USB-C на 3.5 мм, що йде в комплекті.
Як і оригінальні навушники Porta Pro, нова бездротова модель оснащена 60-омними динаміками, здатними відтворювати глибокі баси, а також чіткі високі та середні частоти в діапазоні 15-25 000 Гц. Навушники Koss Porta Pro Wireless вже доступні за ціною $99.
Раніше в 2018 році компанія випустила умовно безпровідну модель Порта Про. Тодішні аушники Porta Pro Wireless отримали модуль Bluetooth 4.1 для підключення. Вони підтримують близька до CD якість аудіо (16 біт/44,1 кГц) завдяки підтримці AptX.
Динаміки бездротових Porta Pro незважаючи на металеву дужку оголов’я додатково з’єднані проводом з пультом для регулювання гучності та запуску/зупинки треків.
Габарити не змінилися і в них виробник зміг встановити акумулятор. що дозволяє слухати музику протягом 12 годин. Дуже непоганий заявлений показник, особливо за ціною $80. Зауважимо, що звичайна версія цих навушників коштує сьогодні $50.
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