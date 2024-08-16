Наушники Google Pixel Buds Pro 2 получили улучшенное шумоподавление и искусственный интеллект Gemini

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Google представила обновленные беспроводные наушники Pixel Buds Pro 2, которые стали более компактными и легкими. Стоимость новинки составляет $229.

Pixel Buds Pro 2 отличаются новым дизайном, который улучшает комфорт использования. В них появилась резиновая дугообразная часть «стабилизатор поворота для настройки», обеспечивающая лучшее прилегание во время активных движений. По сравнению с предыдущей моделью, новые наушники на 27% меньше и весят всего 4,7 г каждый, что на 24% легче.

Наушники оснащены 11-миллиметровыми драйверами, специально разработанным чипом Tensor A1 для обработки звука и усовершенствованной версией активного шумоподавления Silent Seal 2.0, которая вдвое эффективнее, чем у Pixel Buds Pro. Pixel Buds Pro 2 поддерживают Bluetooth 5.4, что обеспечивает улучшенное качество звука.

Они обеспечивают до 8 часов работы с включенным активным шумоподавлением и до 12 часов без него. Футляр добавляет еще 30 часов использования, а зарядка на 15 минут дает дополнительные 3 часа работы. Среди нововведений — поддержка многоточечного переключения звука, пространственное аудио и расширенное обнаружение разговоров. Наушники защищены от пота и воды по стандарту IP54, а футляр — по IPX4.

Также в Pixel Buds Pro 2 добавлена функция Gemini Live для использования голосового ассистента. Наушники доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня, а официальные продажи начнутся 26 сентября. Pixel Buds Pro 2 будут доступны в четырех цветах: Hazel, Porcelain, Peony и Wintergreen. Новинка появится на рынках более чем 30 стран, включая США, Канаду, Японию, Австралию, Европу и Азию.

В свое время когда компания Google представила свои первые беспроводные наушники Pixel Buds, тесно интегрированные с Google Assistant. Новинку успели окрестить конкурентом Apple AirPods.

Pixel Buds – не просто наушники для прослушивания музыки. Гарнитура поддерживает синхронный перевод для общения с иностранцами на 40 языках! Наушники слушают окружающий звук и производят голосовой перевод для пользователя в реальном времени с помощью Google Translate на смартфоне Pixel.

Наушники Google Pixel Buds поставляются в фирменном зарядном футляре, который предназначен не только для хранения и транспортировки, но и для их подзарядки. На одном заряде Pixel Buds проработают до 5 часов, а с помощью аккумулятора в футляре их активная автономность возрастает до 24 часов. Зарядная емкость наушников — 120 мАч, а футляра — 620 мАч.