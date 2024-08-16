Навушники Google Pixel Buds Pro 2 отримали покращене шумозаглушення та штучний інтелект Gemini

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Google представила оновлені бездротові навушники Pixel Buds Pro 2, які стали більш компактними та легкими. Вартість новинки складає $229.

Pixel Buds Pro 2 відрізняються новим дизайном, що покращує комфорт використання. У них з’явилася гумова дугоподібна частина “стабілізатор повороту для налаштування”, що забезпечує найкраще прилягання під час активних рухів. Порівняно з попередньою моделлю, нові навушники на 27% менше і важать лише 4,7 г кожен, що на 24% легше.

Навушники оснащені 11-міліметровими драйверами, спеціально розробленим чіпом Tensor A1 для обробки звуку та вдосконаленою версією активного шумоподавлення Silent Seal 2.0, яка вдвічі ефективніша, ніж у Pixel Buds Pro. Pixel Buds Pro 2 підтримують Bluetooth 5.4, що забезпечує покращену якість звуку.

Вони забезпечують до 8 годин роботи з активованим активним шумозаглушенням і до 12 годин без нього. Футляр додає ще 30 годин використання, а заряджання на 15 хвилин дає додаткові 3 години роботи. Серед нововведень – підтримка багатоточкового перемикання звуку, просторове аудіо та розширене виявлення розмов. Навушники захищені від поту та води за стандартом IP54, а футляр – по IPX4.

Також до Pixel Buds Pro 2 додано функцію Gemini Live для використання голосового асистента. Навушники доступні для попереднього замовлення з сьогоднішнього дня, а офіційний продаж розпочнеться 26 вересня. Pixel Buds Pro 2 будуть доступні у чотирьох кольорах: Hazel, Porcelain, Peony та Wintergreen. Новинка з’явиться на ринках більш ніж 30 країн, включаючи США, Канаду, Японію, Австралію, Європу та Азію.

Свого часу, коли компанія Google представила свої перші бездротові навушники Pixel Buds, тісно інтегровані з Google Assistant. Новинку встигли назвати конкурентом Apple AirPods.

Pixel Buds – не просто навушники для прослуховування музики. Гарнітура підтримує синхронний переклад для спілкування з іноземцями 40 мовами! Навушники слухають навколишній звук і роблять голосовий переклад користувача в реальному часі за допомогою Google Translate на смартфоні Pixel.

Навушники Google Pixel Buds поставляються у фірмовому зарядному футлярі, який призначений не тільки для зберігання та транспортування, але й для їх заряджання. На одному заряді Pixel Buds пропрацюють до 5 годин, а за допомогою акумулятора у футлярі їхня активна автономність зростає до 24 годин. -sinhronnyim-perevodchikom-po-tsene-160/”> Зарядна ємність навушників – 120 мАг, а футляра – 620 мАг.