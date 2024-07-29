Наушники Edifier W800BT получили драйверы на 40 мм, Bluetooth 5.4 и игровой режим с низкой задержкой звука при цене $3029.07.24
Компания Edifier анонсировала новые полноразмерные беспроводные наушники W800BT. Модель, представлена в черном и зеленом цветах, имеет пластиковый корпус. Наушники оснащены 40-мм драйверами с титановым покрытием.
Подключение осуществляется через Bluetooth 5.4. Наушники поддерживают несколько режимов воспроизведения, включая игровой режим с низкой задержкой.
Edifier W800BT также обладают функцией шумоподавления, которая позволяет уменьшить посторонние звуки во время звонков. Автономность новинки достигает до 40 часов, что делает их выбором для длительного использования без необходимости частой подзарядки. Зарядка осуществляется через порт USB-C.
Наушники Edifier W800BT уже доступны для покупки по цене $29.
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