Навушники Edifier W800BT отримали драйвери на 40 мм, Bluetooth 5.4 та ігровий режим з низькою затримкою звуку за ціною $3029.07.24
Компанія Edifier анонсувала нові повнорозмірні бездротові навушники W800BT. Модель, представлена в чорному та зеленому кольорах, має пластиковий корпус. Навушники оснащені 40 мм драйверами з титановим покриттям.
Підключення здійснюється через Bluetooth 5.4. Навушники підтримують кілька режимів відтворення, включаючи ігровий режим із низькою затримкою.
Edifier W800BT також мають функцію шумоподавлення, яка дозволяє зменшити сторонні звуки під час дзвінків. Автономність новинки сягає 40 годин, що робить їх вибором для тривалого використання без необхідності частої підзарядки. Заряджання здійснюється через порт USB-C.
Навушники Edifier W800BT вже доступні для покупки за ціною $29.
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