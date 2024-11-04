Наушники Beyerdynamic DT 1770 Pro и DT 1990 Pro MKII оснащены улучшенными 45-мм драйверами TESLA.45

Beyerdynamic представила обновленные студийные наушники DT 1770 Pro и DT 1990 Pro MKII с улучшенными 45-мм драйверами TESLA.45, которые обеспечивают более высокое разрешение звука и снижают искажения, что делает их отличным вариантом для профессионалов в аудиопроизводстве. Наушники DT 1990 Pro MKII имеют открытую конструкцию и лучше подходят для микширования и мастеринга звука, а DT 1770 Pro MKII — закрытые, с эффективной звукоизоляцией, идеально подходят для записи.

Амбушюры с эффектом памяти делают наушники удобными даже при длительном ношении, равномерно распределяя давление. Модель DT 1770 Pro включает велюровые и кожаные амбушюры, а у DT 1990 Pro есть два типа велюра, что дает несколько вариантов звучания.

Обе модели снабжены съемными кабелями mini-XLR, которые можно заменить на более длинные или с USB-C для мобильного использования. В комплекте поставляются жесткий чехол и два кабеля: прямой длиной 3 метра и свернутый длиной 5 метров. Оба устройства доступны для заказа на сайте Beyerdynamic по цене $599, а на Amazon уже можно оформить предзаказ на DT 1990 Pro MKII с доставкой, которая начнется в середине ноября.