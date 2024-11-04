Навушники Beyerdynamic DT 1770 Pro та DT 1990 Pro MKII оснащені покращеними 45-мм драйверами TESLA.4504.11.24
Beyerdynamic представила оновлені студійні навушники DT 1770 Pro та DT 1990 Pro MKII з покращеними 45-мм драйверами TESLA.45, які забезпечують більш високу роздільну здатність звуку та знижують спотворення, що робить їх відмінним варіантом для професіоналів в аудіо. Навушники DT 1990 Pro MKII мають відкриту конструкцію і краще підходять для мікшування та майстерингу звуку, а DT 1770 Pro MKII – закриті, з ефективною звукоізоляцією, ідеально підходять для запису.
Амбушюри з ефектом пам’яті роблять навушники зручними навіть за тривалого носіння, рівномірно розподіляючи тиск. Модель DT 1770 Pro включає велюрові та шкіряні амбушюри, а DT 1990 Pro має два типи велюру, що дає кілька варіантів звучання.
Обидві моделі мають знімні кабелі mini-XLR, які можна замінити на більш довгі або з USB-C для мобільного використання. У комплекті поставляються жорсткий чохол та два кабелі: прямою довжиною 3 метри та згорнутий довжиною 5 метрів. Обидва пристрої доступні для замовлення на сайті Beyerdynamic за ціною $599, а на Amazon вже можна оформити замовлення на DT 1990 Pro MKII з доставкою, яка почнеться в середині листопада.
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Навушники Beyerdynamic DT 1770 Pro та DT 1990 Pro MKII оснащені покращеними 45-мм драйверами TESLA.45навушники
Beyerdynamic представила оновлені студійні навушники DT 1770 Pro та DT 1990 Pro MKII з покращеними 45-мм драйверами TESLA.45, які забезпечують більш високу роздільну здатність звуку та знижують спотворення